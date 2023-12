Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur-Général de BOA, a souligné l’importance historique de cette collaboration entre le secteur académique et le monde des affaires. Il a mis en avant l’association unique de six institutions académiques avec BOA pour créer un centre de recherche et d’innovation dans les domaines de la durabilité et de la finance à impact.

Benjelloun-Touimi a expliqué que la chaire ne se limiterait pas à l’enseignement, mais engloberait également la production d’un livre blanc, l’organisation de conférences, de webinaires, l’élaboration d’une taxonomie du domaine, et la création de documents de référence. Il a souligné l’engagement à long terme de cette initiative, impliquant une grande diversité de compétences, y compris des ingénieurs, des diplômés, des docteurs en gestion et des scientifiques.

Quant à Fatima-Zohra Iflahen, vice-présidente en charge de l’innovation, la recherche et les partenariats à l’Université Cadi Ayyad, elle a reconnu l’alignement de cette initiative avec les objectifs nationaux de synergie et de réflexion mutuelle sur la durabilité au Maroc. Elle a souligné l’importance de cette chaire, axée sur la finance à impact, pour avoir un effet immédiat sur les populations, en favorisant le développement et le bien-être.

La chaire vise à devenir un hub d’expertise influent, façonnant activement les politiques et pratiques en matière de durabilité et de finance à impact, tant au Maroc que sur le continent africain. Ses activités incluront la production d’un livre blanc, l’organisation de workshops, de conférences, et la création de contenus pédagogiques visant à promouvoir des pratiques durables et à réduire l’impact environnemental.

Enfin, cette initiative cherche à encourager des activités économiques ayant un impact positif sur les populations et les territoires, à travers divers leviers tels que la finance durable, l’investissement en matière environnementale, sociale et de gouvernance, la responsabilité sociétale des entreprises, l’éthique, la technologie, le numérique, l’économie circulaire, la mobilité durable et la mesure d’impact.

HZ