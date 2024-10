Le groupe Bank of Africa (BOA) a annoncé le lancement, mardi, de « Google Pay » pour les utilisateurs de cartes au Maroc afin de profiter de paiements sans contact, simples et sécurisés. « À partir d’aujourd’hui, BANK OF AFRICA met à la disposition des titulaires de cartes l’application Google Pay, leur permettant de profiter de paiements sans contact, simples et sécurisés ainsi que du stockage numérique des cartes sur les appareils Android et WearOS », indique un communiqué du groupe.

Les titulaires de cartes pourront enregistrer leurs cartes de crédit et de débit Bank of Africa dans « Google Wallet », un portefeuille numérique également lancé au Maroc aujourd’hui, et effectuer des paiements sans contact partout où ces derniers sont acceptés.

En plus des cartes de paiement, les utilisateurs pourront aussi enregistrer et accéder à leurs cartes de fidélité, cartes d’embarquement et billets pour des événements dans le « Google Wallet ».

L’utilisation de « Google Pay » sécurise davantage les paiements grâce à des niveaux de sécurité multiples, en plus des protections déjà fournies par les cartes BOA. Cela inclut la tokenisation standard de l’industrie, ce qui signifie que lors de l’utilisation de la carte enregistrée dans « Google Wallet » pour payer, les transactions sont effectuées à l’aide d’un numéro de carte virtuel (un token) spécifique à l’appareil et associé à un code de sécurité dynamique qui change à chaque transaction, offrant une protection supplémentaire contre la fraude.

De plus, si un téléphone est perdu ou volé, la simple utilisation de la fonction « Trouver mon appareil » suffit à le verrouiller instantanément de n’importe où, le sécuriser avec un nouveau mot de passe ou même effacer toutes les informations personnelles.

« Google Pay offre un moyen rapide, facile et sécurisé pour les utilisateurs de plus de 70 pays, pour payer avec leur téléphone Android ou appareil Wear OS », a déclaré Jenny Cheng, Vice-présidente et Directrice Générale de Google Wallet, citée dans le communiqué.

Et d’ajouter : « Les utilisateurs peuvent simplement ajouter leurs cartes de débit et de crédit à l’application Google Wallet et avoir l’assurance que leurs informations financières sont sûres et sécurisées lorsqu’ils effectuent un achat ou prennent un train ».

Pour commencer à utiliser la carte BOA avec « Google Pay », il est nécessaire de télécharger « Google Wallet » depuis le « Google Play Store ».

LNT avec Map

Partagez cet article :