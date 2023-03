Le moment ne pouvait pas être mieux choisi, alors que ce lundi 20 mars les derniers décrets d’application de la nouvelle Charte de l’investissement étaient publiés au Bulletin officiel, pour le lancement par Bank Of Africa de son cycle de rencontres régionales en partenariat étroit avec l’AMDIE. Pour cette première édition organisée à Rabat, Bank Of Africa a réuni le gotha des opérateurs économiques de la région de la capitale pour une présentation autant exhaustive qu’ambitieuse de la nouvelle charte de l’investissement.

Tous les acteurs présents, notamment les représentants de la région Rabat-Salé-Kénitra ou ceux du patronat et des entrepreneurs à travers la CGEM, ont manifesté un intérêt certain aux exposés présentés, tant les attentes sont fortes quant à la mise en œuvre dans la pratique de la charte. Tous ont également salué la diligence avec laquelle cette réforme, initiée par la volonté royale, a été déployée, de la création d’un ministère délégué dédié à la publication des décrets d’application de la Loi. L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), partenaire de Bank Of Africa dans cette tournée qui concerne toutes les régions du Royaume, a été et va continuer d’être une des chevilles ouvrières incontournables du déploiement de cette nouvelle Charte de l’investissement. En témoignent les exposés de ses équipes auprès des opérateurs présents, qui avec précision et pédagogie, ont synthétisé les différents apports majeurs du nouveau cadre d’investissements.

La création d’emplois stables, dont une grande partie dédiée aux Femmes, le développement de nouveaux secteurs prioritaires au potentiel d’avenir et de montée en gamme, l’ouverture des marchés à l’international pour les entreprises marocaines, la réduction des disparités territoriales, l’intégration et l’inclusion locales, tous ces objectifs sont la trame de fond, la ligne directrice de la Charte de l’investissement.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux mais à la portée de nos entrepreneurs, l’AMDIE explique qu’aucun des dispositifs d’aide de l’État à l’investissement existants par le passé n’a atteint le niveau de contribution que la nouvelle Charte apporte. Les primes sont nombreuses et valorisées de telle sorte à ce qu’elles puissent potentiellement couvrir jusqu’à 30% de l’investissement global notamment parce qu’elles sont cumulatives. De même, les critères d’éligibilité ont été pensés pour inclure le plus grand nombre possible de projets avec peu de barrières à l’entrée et des conditions simples comme un montant total d’investissements supérieur ou égal à 50 millions de dirhams avec un seuil d’emplois minimum de 50 emplois ou 150 emplois stables créés, sans seuil d’investissements.

Les ambitions de la Charte sont d’autant plus crédibles qu’elles semblent correspondre à une certaine nouvelle génération d’entrepreneurs et de porteurs de projets pour lesquels avoir un impact local, une approche genre favorisant l’emploi féminin, avec une dimension responsable voire durable ou s’atteler à des métiers d’avenir, sont des critères qu’ils intègrent déjà dans leur approche économique.

En favorisant une meilleure compréhension des opportunités que présente la nouvelle charte d’investissements pour les investisseurs, de tout type, de la TPE aux grands groupes, Bank Of Africa s’inscrit dans la création d’une nouvelle dynamique vertueuse pour l’économie marocaine, résolument tournée vers l’avenir.

Zouhair Yata

