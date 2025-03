BANK OF AFRICA, en partenariat avec Kyriba et Mazars, a organisé le 12 mars à l’hôtel Barcelo Casablanca la troisième édition du séminaire annuel consacré à la Supply Chain Finance. Intitulé « Iftar SCF BANK OF AFRICA & Kyriba 2025 », cet événement a rassemblé des chefs d’entreprise, des dirigeants ainsi que des experts en gestion de trésorerie pour échanger sur les enjeux stratégiques liés au financement des entreprises.

Ce séminaire a permis d’aborder des sujets stratégiques dans un cadre favorisant l’échange et la réflexion. Les discussions ont notamment porté sur l’optimisation des besoins en fonds de roulement des entreprises marocaines à travers la Supply Chain Finance en tant que nouvelle source de financement. Une masterclass a également été organisée pour explorer les outils technologiques à disposition des trésoriers, tels que les ERP, les API, le format XML, l’intelligence artificielle, ainsi que les solutions low-code et no-code.

BANK OF AFRICA a profité de cette occasion pour réaffirmer son rôle en tant qu’acteur majeur de l’innovation financière et de l’évolution des pratiques en gestion de trésorerie. La banque a notamment rappelé son engagement en faveur de la transformation digitale à travers le lancement de sa plateforme collaborative « SCF BY BANK OF AFRICA », première solution 100 % digitale de Supply Chain Finance au Maroc.

Cette plateforme, accessible en selfcare aussi bien aux donneurs d’ordres qu’aux fournisseurs, vise à simplifier la gestion des échéanciers de paiement. Elle constitue une alternative de financement permettant aux fournisseurs d’accéder à des liquidités immédiates à un coût compétitif. En facilitant le paiement rapide des factures, cette solution contribue à accélérer les flux de trésorerie, à renforcer les relations commerciales entre entreprises et à réduire les risques de rupture d’approvisionnement. En complément, elle propose un accompagnement et des formations pour une gestion financière optimisée.

LNT

