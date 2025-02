BANK OF AFRICA, en collaboration avec sa filiale IT Eurafric Information, a obtenu la double certification ISO 50001 pour son Data Center, délivrée par Bureau Veritas et l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR). Cette certification, première en Afrique et au Maroc, confirme que le Data Center répond aux exigences de la norme ISO 50001 en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie.

Le Data Center bénéficie d’une gestion optimisée grâce à l’utilisation d’équipements de dernière génération à haute efficacité énergétique, ainsi qu’à l’intégration de technologies d’approvisionnement en énergie propre. Ces dispositifs permettent de couvrir plus de 30 % des besoins en électricité via l’énergie solaire.

Par ailleurs, BANK OF AFRICA a renouvelé en janvier 2025 la certification de son Système de Management Intégré (SMI), qui regroupe l’ISO 50001 pour l’efficacité énergétique, l’ISO 14001 pour la gestion environnementale et l’ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail. L’audit conjoint réalisé par Bureau Veritas et l’IMANOR a confirmé la conformité du Groupe aux normes en vigueur.

Ces certifications s’inscrivent dans le cadre de la politique de durabilité du Groupe BANK OF AFRICA, sous la direction de son Président, M. Othman Benjelloun. Elles font partie des initiatives visant à contribuer à la Stratégie Nationale Bas Carbone, tout en consolidant la position du Groupe en matière de durabilité et de finance à impact.

