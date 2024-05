Bank of Africa (BOA) a été désignée une fois de plus « Most Active Partner Bank in Morocco in 2023 » par la prestigieuse institution la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), dans le cadre du programme d’aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme).

Cette nouvelle distinction a été attribuée le 14 mai 2024 à l’occasion du Business Forum organisé en Arménie, en marge de la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de cette institution, indique BOA dans un communiqué.

A travers ce programme, la BERD offre une variété de produits aux banques locales permettant de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays de ses opérations dont fait partie le Maroc, fait savoir la même source.

Cette reconnaissance couronne les efforts consentis par Bank of Africa pour répondre aux besoins des entreprises marocaines actives dans le commerce extérieur et consolide son expertise dans le financement des transactions libellées en devise, conclut le communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :