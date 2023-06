4 ans après son lancement, en 2019, le programme d’Open Innovation territoriale SMART Bank, de Bank Of Africa (BOA), vient de primer ce lundi 19 janvier les gagnants de sa 5ème édition, lors d’une cérémonie tenue au niveau du campus BoA à Bouskoura.

Rappelons que, en partenariat avec les universités, les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) et plusieurs entreprises, ce programme a pour objectif d’encourager les jeunes entrepreneurs à proposer des solutions novatrices, quel que soit le niveau de développement de leur projet, en réponse aux problématiques présentées par les différentes parties impliquées.

Lors de la cérémonie nationale de remise des prix, le jury a sélectionné 10 projets parmi les 26 finalistes régionaux pour bénéficier d’un accompagnement. Parmi ces 10 projets, 3 ont été désignés comme gagnants et ont reçu la somme de 45 000 dirhams. De plus, ils auront également la possibilité d’intégrer directement le réseau d’incubateurs BlueSpace de BANK OF AFRICA et de ses partenaires.

Le projet « eSigna » a remporté le premier prix avec sa solution de simplification de l’utilisation du certificat de signature électronique délivré par les prestataires de services de confiance agréés au Maroc.

Le deuxième prix a été décerné au projet « Salmia.ma », une plateforme en ligne permettant d’acheter toutes sortes de pièces automobiles.

Quant au projet « Africa recycle », qui se concentre sur la mise en place d’une unité de collecte et de tri des déchets ménagers recyclables dans la région de Guelmim-Oued Noun, il a remporté le troisième prix.

Par ailleurs, des certificats d’excellence ont été décernés aux porteurs de projets « S-lik », « Recyclage cheveux », « Atlas bot », « Bladi », « Water for all », « Smart wash city » et « Eco form ».

Lancé en 2019, le programme a rassemblé dans cette 5ème édition, 24.000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat, près de 450 porteurs d’idées accompagnés, à travers plus de 240 heures de formations et coachings et 25 projets finalistes confrontés au niveau national, et ce grâce à la mobilisation de l’ensemble des 12 régions du Royaume et des partenaires locaux.

A cette occasion, le directeur central Intelligence économique et développement durable de BOA, Mamoun Tahri-Joutei, a souligné la prédominance des thématiques digitale et green : « A l’image de la 4ème édition de Smart Bank, nous retrouvons parmi les vainqueurs de cette année, des spécialistes du recyclage des déchets, de l’eau ainsi que des spécialistes en signature électronique ».

Basé sur des défis régionaux puis nationaux, le programme SMART Bank a pour objectif d’accompagner les bénéficiaires dans l’accélération de leurs projets, tout en évaluant l’impact des solutions proposées à travers des formations et un mentorat assurés par des experts lors de bootcamps organisés en collaboration avec des partenaires locaux. Dans le but de trouver des solutions à la problématique de l’emploi des jeunes, le programme vise à développer chez les participants des attitudes, des aptitudes et des compétences essentielles pour mener à bien des projets entrepreneuriaux.

À ce jour, le programme SMART Bank a réussi à sensibiliser plus de 50 000 étudiants à l’entrepreneuriat à travers ses différentes éditions dans tout le pays, renforçant ainsi la position de BOA en tant que banque innovante et partenaire privilégié des jeunes. Son objectif est de soutenir les jeunes dans leur transition vers le monde professionnel, les aider à concrétiser leurs idées et faciliter leur intégration sur le marché du travail.

SB

