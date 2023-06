L’inauguration officielle de l’agence Bank Al Karam, initialement appelée « BTI Bank », et désormais banque participative du groupe Bank Of Africa (BOA), a eu lieu jeudi dernier à Fès. Cette nouvelle identité découle du changement d’actionnariat au sein de la banque.

L’inauguration de la nouvelle agence Bank Al Karam de Fès traduit une dynamique d’expansion stratégique de son réseau, appelé à s’étoffer davantage, courant cette année, en renforçant ainsi sa proximité avec ses clients à travers le Royaume. Forte d’une expérience acquise depuis plus de cinq ans sur le marché national, Bank Al Karam continuera à consolider son offre diversifiée et adaptée aux attentes des Marocains.

Ainsi, des solutions concrètes de qualité sont conçues au profit des particuliers afin de répondre à leurs besoins en matière de gestion de comptes et de cartes bancaires, de financements immobilier et automobile. Quant aux professionnels et aux entreprises, ils profitent de services sur-mesure et de l’accompagnement personnalisé d’une banque participative capable de simplifier leur quotidien, de gérer des opérations régulières ou de suivre les montages financiers les plus complexes.

En se transformant et en renforçant sa relation avec un groupe bancaire leader au Maroc et en Afrique, Bank Al Karam confirme son engagement à accompagner ses clients et à mieux les satisfaire, mais aussi à contribuer au développement économique du Maroc.

Cette étape majeure dans la vie de la jeune banque participative marque résolument une nouvelle ère de croissance et d’ambition. Comme annoncé en décembre 2022, Bank Of Africa consolide sa position d’actionnaire unique à 100 pc de Bank Al Karam, après la reprise des parts détenues dans BTI Bank par l’ancien partenaire étranger Al Baraka Banking Group (ABG). Ce dernier ayant opté pour une réorientation stratégique de ses activités bancaires dans le monde.

À l’occasion de ce processus de filialisation, la banque participative a fait l’objet d’une recapitalisation à hauteur de 120 millions de dirhams, portant son capital à 520 millions de dirhams.

L’adossement de Bank Al Karam au groupe BOA se reflète dans sa nouvelle identité visuelle, reprenant l’ellipse ronde ainsi que les deux nuances de bleu et la typographie caractérisant le logo du groupe. La nouvelle dénomination exprime la générosité de la marque, inscrite dans la proximité, l’optimisme et l’empathie. Bank Al Karam partage également toutes les valeurs de sa maison mère en matière d’innovation et de qualité de service, de rigueur et de respect des engagements envers tous ses clients.

Dans une déclaration à la presse, Mounir Chraibi, directeur général de Bank Of Africa, a souligné que « la nouvelle marque de notre banque participative Bank Al Karam, est une nouvelle avancée et surtout un nouveau départ », rappelant que cette institution bancaire devient 100 pc filiale de Bank Of Africa.

« Nous allons développer une stratégie nationale, ouvrir une dizaine d’agences en plus des agences actuelles, développer un nouveau système d’information avec de nouveaux services digitaux, le but étant de faire de Bank Al Karam une référence dans le domaine bancaire et de la finance participative », a fait savoir M. Chraibi.

