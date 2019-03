PARTAGER Bank Assafa : « La banque participative est une banque à part entière », dixit Youssef Baghdadi

M. Youssef Baghdadi, Président du Directoire de Bank Assafa, la filiale banque participative du groupe Attijariwafa bank, est catégorique. D’après lui, il est aujourd’hui extrêmement important de préciser ce qu’est une banque participative : « La banque participative n’est pas une société de financement, mais en réalité, la banque participative est une banque à part entière », tient-il à souligner, notant que comme toute banque classique, la banque participative nécessite au préalable des dépôts à même d’alimenter les besoins en financement à destination des particuliers et autres PME. Car, tient-il aussi à expliquer, à défaut de liquidités, toute banque participative aura des difficultés à atteindre les objectifs escomptés et ne peut être compétitive et rentable : « Pour nous, à Bank Assafa, ce constat représente un véritable défi à surmonter ». Et de poursuivre dans le même sens que « l’idée d’une banque offrant des produits et services alternatifs remonte à 2010 déjà, mais on pense qu’on est toujours à nos débuts, car il faut déployer davantage d’efforts sur les plans des investissements et des stratégies pour aller de l’avant ».

En attendant, Bank Assafa affiche des résultats honorables, soit une part de marché avoisinant 30%.

Côté résultats financiers au titre de l’exercice 2018, l’année qui constitue le premier exercice financier complet des banques participatives, “il est à signaler que les prémisses de la réussite de cette finance participative sont fortement ressenties. En effet, la crédibilité de sa gouvernance Chariaa en est la meilleure illustration ainsi que les efforts des instances de régulation quant à l’accélération de la mise en place de tous les instruments nécessaires pour la complétude de cet écosystème financier’’, dit-on auprès de Bank Assafa.

Ainsi, au titre de la première période amorcée depuis juillet 2017, la banque a affiché un total bilan de plus de 900 millions de dirhams, des dépôts de la clientèle atteignant 452 millions de dirhams et un résultat net de -58 millions de dirhams. Ainsi, sur 110 agences des banques participatives de la place, Bank Assafa a clôturé l’année 2018 avec 35 agences. En termes d’ouvertures de comptes, Bank Assafa affiche 37.300 comptes sur un total de 60 000 comptes pour toute la place financière participative. En ce qui concerne le financement Mourabaha, la banque a réalisé 2,44 milliards de dirhams contre 4,55 milliards de dirhams pour les banques participatives. Pour ce qui est des dépôts collectés, Bank Assafa a réalisé 898 millions de dirhams contre 1,54 milliard de dirhams pour toute la place. Des résultats que la direction de Bank Assafa qualifie de positifs compte tenu d’une expérience toujours à ses débuts.

H. Zaatit