L’économie marocaine, dynamique et en constante évolution, repose en grande partie sur la vitalité des TPME. Dans cette perspective, Bank Al-Maghrib, en tant que Banque centrale du royaume, a déployé des efforts significatifs pour soutenir le financement de ces entreprises cruciales.

Il s’agit d’un soutien de longue date. Lors d’une conférence organisée en 2020, Abdellatif Jouahri, le Wali de Bank Al-Maghrib, avait mis en lumière les initiatives prises par la Banque centrale en faveur des TPME, précisant que depuis la première décennie du siècle dernier, Bank Al-Maghrib accorde une attention particulière aux mesures facilitant l’accès des TPME au financement bancaire.

Ses campagnes régionales d’écoute et de sensibilisation organisées en collaboration avec des acteurs clés tels que le Groupement professionnel des banques du Maroc, GPBM, la Caisse centrale de garantie, la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, et l’Agence nationale pour la promotion des PME, Maroc PME, illustrent tout particulièrement, cet engagement de la Banque centrale envers les TPME.

Engagement que le Wali de la banque centrale, M. Jouahri a souvent souligné, affirmant l’importance de créer une relation transparente et basée sur la confiance, entre le secteur bancaire et les TPME pour favoriser un environnement propice au financement des entreprises, en particulier celles de taille réduite.

De plus, BAM a mis en place des mesures significatives pour informer sur les TPME et les mettre en avant en tant qu’acteurs économiques d’importance. Ce en créant en 2013, l’Observatoire Marocain de la Très petite, Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME) pour centraliser les données et les informations sur ce tissu productif. Cette initiative vise à fournir aux acteurs publics et privés des statistiques essentielles et à mener des études pour mieux comprendre les besoins des TPME.

Bank Al Maghreb a créé par ailleurs, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) en 2013 afin de renforcer les efforts de formation, de sensibilisation des TPME sur les questions financières pour améliorer leur compréhension des enjeux financiers et renforcer leur capacité à prendre des décisions éclairées.

ET, Bank Al-Maghrib a également mis en place des mécanismes de soutien financier spécifiques avec la création en 2014 du « Fonds de soutien financier aux TPME » en collaboration avec le Groupement professionnel des banques du Maroc et la Caisse centrale de Garantie. Ce fonds vise à cofinancer, avec des établissements de crédit, les TPME quand elles font face à des difficultés temporaires, non structurelles.

Bank Al Maghreb intervient aussi en faveur des TPME par des assouplissements réglementaires liés à la conjoncture.

En effet, pour permettre aux entreprises marocaines, et donc à l’économie du pays, de fonctionner en période de crise, elle procède à un assouplissement au niveau de sa réglementation dès que le besoin se fait sentir.

Ainsi, pendant la crise de la covid-19, BAM avait porté à 0% la réserve obligatoire des banques (la part des exigibilités des banques qu’elles sont tenues de conserver sur leurs comptes courants auprès de BAM) en faveur du système bancaire, une permettant ainsi une injection immédiate de liquidités de plus de 12 milliards de dirhams dans le système bancaire pour soulager les bancaires qui avaient été fortement impactées par les reports d’échéances de crédits. De même qu’elle a étendu la liste des actifs admis en collatéral à l’ensemble des instruments de refinancement disponibles en dirhams et en devises pour faciliter leur utilisation. Et allégé les règles prudentielles pour renforcer la capacité de prêts des banques en leur permettant d’utiliser les coussins de liquidité, constitués sous forme d’actifs liquides de haute qualité en deçà du ratio minimum en la matière de 100%. Comme en 2020 toujours, année de pandémie où Bank Al-Maghrib a mise en place une ligne de refinancement des nouveaux crédits décaissés en faveur des TPME. Cette ligne, d’une durée de deux ans, permettait aux banques concernées de bénéficier d’un refinancement mensuel équivalent au volume des crédits décaissés au cours du mois précédent.

Toutefois, les injections quotidiennes de liquidités de la banque centrale sont continues. Elles interviennent pour stimuler le financement des TPME. En 2022, la banque a injecté en moyenne quotidienne 22 milliards de dirhams au titre des opérations de prêts garantis, dans le cadre des programmes de soutien au financement des TPME, soulignant l’engagement fort de la Banque centrale en faveur de ces entreprises.

En 2023, bien que les injections quotidiennes moyennes aient légèrement diminué elles s’élèvent à 20,3 milliards de dirhams, démontrant que la banque centrale maintient à un niveau significatif son soutien financier aux TPME. Ces opérations de prêts garantis continuant à jouer un rôle crucial dans le renforcement du tissu économique des TPME marocaines.

De fait, les mesures mis en œuvre par Bank Al-Maghrib en faveur du financement des petites et moyennes entreprises se traduisent concrètement par des résultats tangibles. Car, la part des cerédits accordés à ces entreprises a enregistré une progression considérable, atteignant près de 37%, dépassant ceux enregistrés dans la région MENA et dans certaines économies émergentes.

Force est de constater que les actions de Bank Al-Maghrib en faveur des TPME marocaines sont vitales pour le développement économique du pays. Les injections massives de liquidités, les initiatives de formation et d’information, le soutien financier ciblé et la mise en place de lignes de refinancement sont autant de mesures cruciales pour permettre aux TPME de bénéficier de financements bancaires et de jouer leur rôle de moteur de l’économie marocaine….

Selim Benabdelkhalek

