Bank Al-Maghrib : Les taux débiteurs globalement en baisse à fin 2018

Bank Al-Maghrib vient de publier les résultats de son enquête quant à l’évolution des taux débiteurs, au titre du 4è semestre 2018.

Selon les résultats de cette enquête, les taux débiteurs affichent une baisse du taux moyen pondéré global de 29 pbs à 5,06%, après une baisse à 5,36% au 1er semestre et une stagnation à 5,35% au second.

Les taux ont ainsi reculé de 40 pbs à 4,87% pour les facilités de trésorerie (après une baisse à 5,2% au T2, et une hausse à 5,27% au T3) et de 8 pbs à 4,86% pour les crédits à l’équipement (après des baisses à 5,29% au T2 et 4,94% au T3).. En revanche, ils ont progressé de 8 pbs à 5,42% pour les prêts immobiliers (hausse à 5,49% au T2 et baisse à 5,34% au T4) et de 13 pbs à 6,45% pour les crédits à la consommation (hausse à 6,57% au T2 et baisse à 6,32% au T3).

Par secteur institutionnel, les taux appliqués aux crédits aux entreprises se sont repliés de 28 pbs à 4,90% (après 5,12% au T2 et 5,18% au T3), reflétant principalement une baisse de 10 pbs à 4,57% des taux appliqués aux grandes entreprises (4,72% au T2 et 4,67% au T3) et de 3 pbs à 5,90% de ceux assortissant les prêts aux très petites, petites et moyennes entreprises (5,78% au T2 et 5,93% au T3).

Concernant les taux des crédits alloués aux particuliers, ils ont reculé de 11 pbs à 5,68% (6,09% au T2 et 5,93% au T3).

