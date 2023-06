Bank Al-Maghrib vient de publier la septième édition de la « Lettre de la Recherche » qui dresse un bref bilan des activités de recherche menées au sein de l’institution financière au cours l’année écoulée et présente les principales actions prévues en 2023.

Cette publication comprend notamment des entretiens avec les auteurs des documents de recherche publiés par Bank Al-Maghrib au titre de l’année 2022 ainsi que des présentations des manifestations scientifiques auxquelles ont pris part les chercheurs l’institution durant la même année.

Cette année a vu la publication de quatre documents de travail portant sur « Les déterminats de l’effort de relance en réponse à la crise de Covid-19 », « Contributions des facteurs domestiques et externes à la dynamique de l’inflation au Maroc », « Cycle financier, cycle réel et transmission de la politique monétaire au Maroc » et « Un modèle DSGE pour la politique macroprudentielle au Maroc », lit-on dans l’éditorial de ce 7ème numéro.

Cette année a connu également la tenue de la conférence IMF Economic Review (IMFER 2022), organisée conjointement par BAM, le Fonds Monétaire International et IMF Economic Review sous le thème « Une reprise transformationnelle, saisir les opportunités de la crise », ajoute la même source, notant que cette manifestation a été marquée par la participation d’éminents économistes dont le conférencier principal Sir Christopher Pissarides, lauréat du Prix Nobel d’économie en 2010.

En outre, dans le cadre de son programme « Chercheurs Visiteurs », BAM a accueilli plusieurs chercheurs visiteurs pour approfondir les réflexions sur des sujets importants dans le contexte actuel, et a organisé des séminaires de recherche au profit des économistes de la Banque, couvrant des thématiques dont essentiellement la thésaurisation, l’épargne des ménages, la finance participative, la soutenabilité de la dette et la modélisation macroéconomique.

Et d’ajouter que la Banque a lancé, en ligne avec ses politiques d’appui à la recherche et RSE, la première édition du « Prix Bank Al-Maghrib pour la Recherche Économique et Financière », notant que cette initiative qui a pour ambition d’encourager les travaux de recherche dans les domaines liés aux missions de la Banque, de renforcer les synergies avec le monde académique et de contribuer au développement de l’écosystème de recherche à l’échelle nationale.

En ce qui concerne l’année 2023, les chercheurs de BAM continueront à contribuer aux études d’impact de la Monnaie Digitale de Banque Centrale (MNBC) en matière de politique monétaire et de stabilité financière. En plus, plusieurs manifestations sont programmées, d’après la même source, dont une conférence de haut niveau sur les monnaies numériques de banque centrale ainsi que la troisième édition de la conférence annuelle du réseau de recherche des Banques centrales de la région MENA qui auront lieu, respectivement, le 19 juin et les 14 et 15 septembre en marge des Assemblées Annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiendront à Marrakech en octobre prochain.

