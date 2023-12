Un taux directeur maintenu à 3% comme il était attendu, et des répercussions économiques du séisme d’Al Haouz moins lourdes que prévues, telles sont les deux informations principales issues du communiqué de Bank Al Maghrib publié suite à la tenue de son Conseil le mardi 19 décembre.

Le mardi 19 décembre, le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu sa réunion trimestrielle finale pour l’année 2023. Cette réunion a permis d’examiner l’évolution de la conjoncture économique tant au niveau national qu’international, ainsi que les prévisions macroéconomiques de la Banque. À l’international, une diminution des pressions inflationnistes a été observée, due principalement aux politiques monétaires restrictives et à la baisse des prix de l’énergie, bien que la croissance économique ait ralenti en raison des tensions géopolitiques et de l’augmentation des incertitudes. Au Maroc, malgré les conséquences humaines graves du séisme d’Al Haouz, l’impact sur l’économie devrait rester limité. Par ailleurs, la mise en œuvre de projets d’envergure laisse présager une relance de l’investissement et de l’activité économique à moyen et long termes.

Concernant l’inflation domestique, le Conseil a noté un ralentissement notable, qui devrait se poursuivre. Après un pic à 10,1% en février, l’inflation est redescendue à 4,3% en octobre, avec une moyenne annuelle prévue de 6,1% pour 2023, contre 6,6% en 2022. Grâce à la réduction des pressions inflationnistes externes, aux effets des mesures fiscales de 2024 et à la décompensation graduelle, l’inflation devrait chuter à environ 2,4% en 2024 et 2025.

Le Conseil a également observé que les anticipations d’inflation à moyen terme ont continué de diminuer et que l’effet cumulé des récentes hausses du taux directeur se répercute toujours sur l’économie réelle. En conséquence, le taux directeur actuel de 3% a été jugé approprié pour favoriser le retour à une inflation stable, et il a été décidé de le maintenir inchangé.

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole restent volatils, avec des prix du Brent en baisse cette année et des prévisions à la baisse pour les prix du phosphate et dérivés. L’inflation devrait donc continuer à se modérer à moyen terme, tant aux États-Unis qu’en zone euro.

Concernant les banques centrales des grandes économies, la FED et la BCE ont maintenu leurs taux inchangés, reflétant un ralentissement de l’inflation et une économie en modération. Les perspectives économiques mondiales demeurent mitigées, avec un ralentissement de la croissance aux États-Unis et en zone euro, et une croissance modérée en Chine et en Inde.

Au niveau national, la valeur ajoutée agricole devrait s’améliorer, soutenue par une bonne production céréalière. Les activités non agricoles connaîtront également une croissance, entraînée par l’industrie et le BTP. Globalement, l’économie nationale devrait enregistrer une croissance progressive de 2023 à 2025.

Concernant les comptes extérieurs, les échanges de biens connaîtront une légère baisse en 2023, suivis d’une reprise. Les recettes voyages et les transferts des MRE devraient également augmenter. En revanche, le déficit du compte courant s’aggravera progressivement.

Les conditions monétaires ont connu une hausse, avec une augmentation des taux débiteurs et un besoin croissant de liquidité des banques. Le crédit au secteur non financier devrait connaître une décélération avant de s’accélérer en 2024 et 2025. Le taux de change effectif réel devrait également s’apprécier.

Sur le plan des finances publiques, une amélioration des recettes ordinaires a été constatée, avec une augmentation des dépenses globales. Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,8% du PIB en 2023, puis diminuer progressivement.

Enfin, le Conseil a adopté le plan stratégique de Bank Al-Maghrib pour la période 2024-2028, approuvé le budget de la Banque pour l’exercice 2024, validé la stratégie de gestion des réserves

de change ainsi que le programme d’audit interne et a arrêté les dates de ses réunions ordinaires au titre de la même année au 19 mars, 25 juin, 24 septembre et 17 décembre.

