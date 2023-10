Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé avoir finalisé avec succès son adhésion au système régional arabe de compensation et de règlement des paiements transfrontaliers « BUNA ».

« A travers cette adhésion, Bank Al-Maghrib contribue au renforcement de l’intégration régionale des économies arabes par la facilitation de l’usage des monnaies locales dans les opérations de compensation et de règlement des paiements interarabes », indique la Banque centrale dans un communiqué. Le système « BUNA » a été mis en place en février 2020 par le Fonds Monétaire Arabe pour permettre aux banques arabes d’effectuer des paiements en monnaies locales et internationales éligibles (Riyal saoudien, Dirham émirati, Livre égyptienne, Dinar jordanien, Dollar américain et Euro), fait savoir la même source.

LNT avec MAP

