Un Mémorandum d’entente a été signé, lundi à Rabat, par Bank Al-Maghrib et le Secrétariat d’État suisse à l’Economie (SECO), pour l’implémentation de la 3ème phase du Programme d’Assistance Bilatérale et le Renforcement des Capacités des Banques Centrales (BCC).

Signé par le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, le Programme BCC vise à fournir une assistance technique aux Banques Centrales pour favoriser la conduite d’une politique monétaire saine, promouvoir un secteur financier stable et inclusif, ainsi que renforcer la résilience, la durabilité et l’efficacité de leurs actions, indique BAM dans un communiqué. Ce programme couvre des domaines clés tels que l’analyse et la mise en œuvre de la politique monétaire, la recherche, la stabilité financière, l’inclusion financière, les systèmes de paiement, la gestion des risques opérationnels et systémiques ou la gestion de la coopération internationale.

LNT avec CdP

Partagez cet article :