PARTAGER Bank Al-Maghrib et la Banque du Portugal signent une Convention de Coopération

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque du Portugal (BdP) ont procédé, mercredi 14 novembre 2018, à la signature d’une Convention de Coopération Générale visant à

instituer un cadre formel des relations bilatérales et à renforcer la coopération et le partenariat entre les deux Institutions, annonce un communiqué conjoint.

Cet accord est la concrétisation de la volonté commune des deux Banques Centrales à approfondir le partage d’expériences dans tous les domaines relevant de leurs compétences respectives, selon le texte.

L’accord a été signé par M. Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, et M. Carlos da Silva Costa, Gouverneur de la Banque du Portugal, lors de la visite de travail et d’amitié effectuée par ce dernier à Rabat.

LNT avec CdP