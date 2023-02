Les analystes d’Attijari Global Research (AGR) prévoient que Bank Al-Maghrib (BAM) maintiendra sa politique monétaire restrictive durant le premier semestre de 2023. « À la lumière de notre propre lecture des agrégats monétaires et des nouvelles prévisions de BAM sur la période 2023- 2024, nous demeurons convaincus quant à la poursuite du durcissement monétaire durant le premier semestre de 2023 », indique AGR dans son récent « Research Report-Fixed Income » intitulé « Vers une poursuite d’une politique monétaire restrictive en 2023 », ajoutant que BAM affiche « une forte détermination » à soutenir la stabilité des prix au Maroc. À l’origine de cette orientation, quatre raisons majeures, notamment une inflation « durable » au-dessus des 4% à horizon 2024, estime la même source. Alors que la priorité majeure de BAM est le rétablissement de l’inflation à des niveaux modérés, force est de constater que « les pressions inflationnistes externes vers les biens non échangeables devraient se maintenir en 2023 », explique AGR, ajoutant, par ailleurs, que « la décompensation des produits subventionnés prévue à compter de 2024 devrait soutenir les tensions haussières sur les prix ». Il s’agit également de la rémunération de l’épargne nationale qui revient au devant de la scène, ajoute AGR, notant que la hausse cumulée du TD de +100 PBS n’est pas encore en mesure de rétablir les Taux réels au Maroc en territoire positif, et ce, compte tenu d’ »une inflation cible largement supérieure à ses niveaux historiques ».

Parmi les raisons majeures figure aussi la poursuite du durcissement monétaire des Banques Centrales à l’international en 2023. Bien qu’à un rythme moins soutenu, la Réserve Fédérale américaine et la Banque Centrale Européenne devraient poursuivre le relèvement de leurs Taux Directeurs en 2023, générant ainsi de fortes pressions sur le dirham. Pour rappel, les spreads de liquidité du MAD demeurent en territoire positif depuis juillet 2022, atteignant un plus haut historique à 4,99% en novembre dernier .

En outre il s’agit des projections de croissance globalement « rassurantes » durant la période 2023-2024. En effet, les dernières précipitations pluviométriques nationales confortent les projections de BAM quant à une campagne normative autour de 75 MQx en 2023. À cet effet, la croissance du PIB devrait ressortir à 3% en 2023 et rebondir à 3,2% en 2024. Des niveaux qui demeurent en ligne avec la moyenne historique de la croissance du PIB au Maroc, expliquent les analystes d’AGR.

LNT avec Cdp

