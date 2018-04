PARTAGER BAM : Un séminaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Bank Al-Maghrib (BAM) a organisé, du 4 au 6 avril à Rabat, un séminaire régional portant sur les pratiques de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Organisé en collaboration avec l’institut bancaire et financier international relevant de la banque de France, ce séminaire a pour objectifs de permettre aux participants de maîtriser les techniques de contrôle sur pièces et sur place du dispositif de lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT) et de renforcer les pratiques en la matière avec l’appui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le programme de ce séminaire a porté sur plusieurs points notamment les « normes liées à la LBC/FT », le « dispositif marocain de LBC/FT appliqué au secteur bancaire : cadre légal, réglementaire et opérationnel », « le rôle et action des Cellules de Renseignements Financiers (CRF) », « l’état des lieux de la LBC/FT au niveau du continent africain », « la supervision des établissements de crédit en matière de LBC/FT » et le « contrôle sur place par l’ACPR du dispositif de LBC/FT des établissements de crédit ».

L’animation de ce séminaire a été assurée par des experts de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la banque de France, en collaboration avec des représentants de BAM.

Cet événement a connu la participation de représentants de cellules de renseignements financiers et de banques centrales de pays africains et arabes ainsi que des cadres de Bank Al-Maghrib et de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF).

LNT avec MAP