BAM : Bon comportement de l’activité industrielle

L’activité industrielle aurait connu une progression dans l’ensemble des branches d’activité au cours du mois de mars 2018, estime Bank Al-Maghrib (BAM).

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois de mars font ressortir une hausse, d’un mois à l’autre, de la production et des ventes, ainsi qu’une amélioration des commandes avec un carnet de commandes qui serait resté toutefois à un niveau inférieur à la normale.

Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait établi à 60%, selon la Banque centrale. La hausse de la production reste valable pour les principales sous branches à l’exception de l’ »industrie textile » et de l’ »industrie du cuir et de la chaussure », relevant de la branche « textile et cuir » où la production aurait plutôt reculé, relève BAM.

S’agissant des ventes, leur hausse sur le marché local aurait concerné toutes les branches hormis le « textile et cuir » où elles auraient accusé une baisse, constate BAM, ajoutant que les expéditions à l’étranger auraient connu un accroissement pour toutes les branches d’activité.

Pour ce qui est des commandes, elles auraient enregistré une hausse dans toutes les branches, en mars, à l’exception de la « chimie et parachimie » où elles auraient plutôt reculé.

Quant aux carnets des commandes, ils seraient restés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité à l’exception du « textile et cuir » où ils se seraient situés à un niveau normal.

Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent à une hausse de la production et des ventes dans l’ensemble des branches d’activité, estime BAM, notant toutefois, que plus du tiers des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de l’activité.

LNT avec MAP