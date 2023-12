La promotion des investissements consacrés à la régulation de l’économie informelle permettra l’insertion des marchands ambulants dans le circuit économique, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Interrogé lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement sur les efforts déployés pour relever les défis relatifs à ce modèle économique, M. Baitas a souligné que le gouvernement traite ce dossier à travers quatre axes dont les chantiers de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, et la loi relative au statut de l’auto-entrepreneur.

Il s’agit aussi de la réhabilitation et la mise à niveau des marchés ayant fait l’objet de conventions signées entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et les régions, ainsi que l’équipement des marchés pilotes et des complexes commerciaux dans de nombreuses villes, a expliqué le ministre.

Un rapport rendu public l’année dernière par le Conseil économique, social et environnemental avait appelé à la mise en place d’une stratégie intégrée visant, de manière progressive, à réduire la poids de l’économie informelle et la part de l’emploi informel à 20% du total des emplois.

LNT avec Map

