La famille marocaine est au coeur des différentes politiques publiques, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Les programmes et projets gouvernementaux, à leur tête la couverture sanitaire, l’aide sociale et le programme d’aide au logement ciblent la famille marocaine et confirment l’engagement de l’Exécutif pour la concrétisation de ces politiques publiques, a indiqué M. Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Il a également précisé que des fonds conséquents sont consacrés annuellement à cet effet, notant que le gouvernement a alloué cette année près de 25 milliards de dirhams (MMDH) à l’aide sociale directe, près de 10 MMDH à la couverture sanitaire et près de 10 MMDH à l’aide au logement, alors que le total du budget des secteurs de la santé et de l’éducation a atteint près de 107 MMDH.

Il s’agit de montants importants dédiés à des politiques publiques claires et précises ciblant la famille marocaine, qui viennent s’ajouter à une batterie de mesures prises par le gouvernement, notamment pour lutter contre l’inflation, a dit M. Baitas.

LNT avec Map

Partagez cet article :