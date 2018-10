PARTAGER Baisse de 3,2% des IDE à fin septembre selon l’Office des Changes

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a reculé de 3,2% à 18,94 milliards de dirhams (MDH) à fin septembre 2018, contre 19,56 MMDH lors de la même période un an auparavant, indique l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par l’accroissement des dépenses (+42,6%), plus fort que celui des recettes (+7,4%), fait savoir l’Office des Changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de septembre 2018.

S’agissant des recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE), elles ont enregistré une quasi-stagnation (-0,2%) atteignant 49,76 MMDH au titre des neuf premiers mois de 2018, relève la même source.

La balance Voyages fait quant à elle, ressortir une baisse de son solde de 3,8% à -1,57 MMDH, atteignant ainsi 40,2 MMDH entre janvier et septembre 2018, contre 41,8 MMDH un an auparavant.

Pour sa part, le déficit commercial s’est aggravé de 8,2% à plus de 152,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2018 contre 140,7 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette aggravation s’explique par une nette augmentation des importations (+31,3 MMDH), plus importante que celle des exportations (+19,9 MMDH), fait savoir l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois de septembre 2018, ajoutant que le taux de couverture s’est établi à 57% entre janvier et septembre 2018 au lieu de 56,3% un an auparavant.

L’accroissement des importations de 9,7% à environ 353,8 MMDH à fin septembre 2018 est attribuable à l’augmentation des acquisitions de la totalité des groupes de produits, notamment des produits énergétiques (+19,4% à 9,8 MMDH), des achats de biens d’équipement (+10,3% à 8,04 MMDH), et de produits finis de consommation (+7,1% à 5,2 MMDH), relève l’Office, notant que la hausse des achats de ces trois groupes de produits représente 73,9% de la hausse totale des importations.

S’agissant des exportations, celles-ci enregistrent également une progression de 11% à près de 201,5 MMDH durant les 9 premiers mois de 2018, fait savoir la même source qui explique ce résultat par la progression des exportations de tous les secteurs, essentiellement celles du secteur automobile (+6,2 MMDH), des phosphates et dérivés (+5,4 MMDH), et de l’agriculture et agro-alimentaire (+2,4MMDH).

Ces trois secteurs contribuent à hauteur de 71% dans la hausse totale des exportations, précise la même source, avant d’ajouter que les secteurs de l’aéronautique et du textile et cuir augmentent respectivement de +1,2 MMDH et de +1,3 MMDH.

LNT avec Cdp