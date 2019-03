PARTAGER La BAD et Attijariwafaa Bank partenaires pour l’entrepreneuriat féminin

Le groupe Attijariwafa bank, la Banque africaine de développement, et plusieurs associations patronales féminines ont signé, le 14 mars dernier, une convention de partenariat portant sur l’accompagnement des femmes entrepreneures africaines, à l’occasion de la 6e édition du Forum International Afrique Développement 2019 à Casablanca, annonce un communiqué du groupe.

Convaincus que les femmes jouent un rôle essentiel pour l’avenir de l’Afrique, la Banque africaine de développement et le groupe Attijariwafa bank renforcent, avec cette convention, leur volonté partagée de contribuer à la promotion de

l’entrepreneuriat féminin sur le continent. Le partenariat intitulé « Stand Up For African Women Entrepreneurs » (SUFAWE) a été paraphé par Mohamed El Kettani, Président-Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Leila Farah Mokaddem, représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, Touré Diabaté Massogbè, vice-présidente de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, Mariama Fall, Présidente du GIE « Les Femmes de la FAYDA » au Sénégal, Yomna El Sheridy, présidente de BWE21 en Égypte et Aicha Laasri Amrani, présidente de l’AFEM au Maroc.

Considérant le rôle important des très petites entreprises gérées par des femmes dans le tissu économique africain, les partenaires se sont ainsi engagés à mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des femmes entrepreneures dans chaque pays où le groupe Attijariwafa bank est présent, en synergie avec les actions déployées par la Banque africaine de développement à travers son initiative AFAWA (initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique).

Le groupe Attijariwafa bank s’engage d’une part à offrir aux femmes entrepreneures affiliées aux associations partenaires, clientes actuelles ou futures du Groupe, des solutions de financement à des conditions avantageuses répondant à leurs besoins et d’autre part, à les faire bénéficier des meilleures conditions de conseil et de prise en charge, déclare-t-on auprès d’AWB.

LNT avec CdP