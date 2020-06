PARTAGER Baccalauréat, Amzazi veut rassurer les candidats

Toutes les mesures préventives ont été prises pour préserver la santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs et l’ensemble des intervenants au titre des épreuves du baccalauréat 2020, organisées cette année dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

En dépit de la conjoncture difficile, le Maroc a maintenu l’organisation de cette échéance nationale importante qui constitue une étape décisive dans le cursus scolaire de centaines de milliers d’élèves, a précisé le ministre, qui présentait un exposé sur l’organisation des épreuves du baccalauréat de la session 2020 dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire devant le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le maintien de ces épreuves intervient aussi pour préserver la valeur et la crédibilité de ce certificat national, a expliqué M. Amzazi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.

Dans son exposé, le ministre a donné un aperçu sur les principaux indicateurs chiffrés relatifs à la session 2020 par rapport à la session précédente, selon un communiqué lu par M. Amzazi, à l’issue de cette réunion.

Il a dans ce sens tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude aux ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse et des sports, ainsi qu’aux autorités territoriales, à la sûreté nationale, à la gendarmerie royale, aux forces auxiliaires et à la protection civile pour leur mobilisation et leur adhésion à la préparation de cette échéance nationale.

