Baccalauréat-2020 : Un taux de réussite de 63,08%

Un total de 196.664 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session ordinaire de juillet de l’examen national unifié du baccalauréat, soit un taux de réussite de 63,08%, contre 65,55% en 2019, a annoncé mercredi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le taux de réussite chez les filles a atteint 55,75% du total des candidats admis, indique le ministère dans un communiqué, précisant que 102.882 candidats ont obtenu leur bac avec mention, soit 52,30 % de l’ensemble des bacheliers.

La meilleure moyenne au niveau national, soit 19,47/20, a été obtenue au niveau de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra dans la branche des sciences physiques, section française.

Côté enseignement public, la moyenne la plus élevée à l’échelle nationale est de 19,35/20 dans la filière des sciences physiques, obtenue au niveau de l’AREF de Beni Mellal-Khénifra, alors que le taux de réussite chez les candidats des branches des sciences et techniques s’est situé à 64,58 pc sur l’ensemble des candidats ayant passé les examens en présidentiel.

Pour les filières de littérature et enseignement originel, ce taux est de 61,33 % sur l’ensemble des candidats présents, tandis qu’il s’élève à 85,64 % pour le baccalauréat international et à 54,02 % pour le bac professionnel.

S’agissant des candidats en situation de handicap qui ont bénéficié de l’adaptation des examens et des conditions de correction, le taux de réussite est de 68,31 %.

Pour les candidats libres, ce taux avoisine les 30,61 %, contre 21,9 % en 2019, sachant que le taux de présence de ces derniers a atteint 62 %.

Le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 99.782 élèves, contre 36.448 pour les candidats libres. Cette session se déroulera du 22 au 25 juillet et les résultats seront annoncés le 29 juillet.

Tout en félicitant la famille de l’éducation et de la formation, les autorités locales, les services de sécurité et de santé, ainsi que tous les intervenants pour leurs efforts déployés afin de faire aboutir cette échéance nationale et d’en assurer la pleine crédibilité dans une conjoncture exceptionnelle marquée par les mesures préventives contre la Covid-19, le ministère invite tout le monde à poursuivre les efforts en vue de faire réussir la session de rattrapage qui sera organisée dans le respect des mêmes mesures de prévention.

LNT avec Map