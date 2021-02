Dans un contexte où le monde du spectacle est paralysé, un nouveau concept de concerts en ligne se propose de soutenir la musique et les musiciens. Bab’Live est une série de concerts intimistes, filmée sans public, dans une ambiance chaleureuse et un décor original pensé par le Backstage et les Free Monkeyz, en partenariat avec la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi (L’Uzine).

Bab’Live, ce sont des mini- concerts de trois morceaux d’un répertoire divers et varié de la scène marocaine.

« Nous voulons, à notre échelle, aider nos amis musiciens en manque d’espaces, de concerts, de créativité, d’amour du public … mais aussi offrir au public une manière différente de redécouvrir et d’apprécier notre musique, même si ce n’est pas du vrai Live, mais à travers la porte du Web « Bab’Live » », précise les producteurs.

Les artistes programmés sont Betweenatna (Punk-Rock), Maâlem Hamid El Kasri (musique traditionnelle Gnaoua), Jihane Bougrine (Pop musique), The Rulerz Band (Reggae).

Partagez cet article :