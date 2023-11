La B ART Gallery met en avant le talent prometteur de Ziyad el Mansouri à travers une exposition individuelle captivante intitulée « Sleep Away Life », programmée du 24 novembre au 23 décembre 2023. Cette exploration visuelle offre une échappée hors des sentiers battus de la vie quotidienne.

Souvent confiné aux dimensions du papier ou de la toile, l’art possède la capacité de nous transporter à travers toutes les dimensions, non seulement la troisième avec le volume, mais au-delà, la quatrième, la cinquième, voire davantage selon les affinités. C’est précisément ce que propose le jeune artiste marocain Ziyad el Mansouri. Ni figuratif ni abstrait, il nous plonge instantanément dans un monde parallèle à la fois inquiétant et fascinant, explorant nos peurs, nos démons et nos hallucinations. Un monde invisible qui se dévoile soudain, où le soleil s’éteint, le corps se décharne, et la réalité perd son habit rassurant pour se révéler telle qu’elle est : crue, tranchante et froide.

Le pinceau de Ziyad, tout comme ses crayons et ses pastels, agit comme des canifs qui tranchent les apparences pour révéler ce qui se dissimule derrière elles. Peu nombreux sont les artistes ayant la capacité de regarder en face cette réalité que nous avons tous refoulée au plus profond de notre inconscient, ce qui fait de lui, malgré son jeune âge, un héritier affirmé des Bosch, Bacon, Munch ou Goya.

La visite de l’exposition s’apparente alors à un voyage dans les profondeurs de notre inconscient, révélant sa complexité, et c’est probablement là son talent le plus remarquable : apprivoiser cette complexité. Soudain, regarder en face ces êtres bruts, ces objets menaçants, ces paysages sombres les rend beaucoup moins inquiétants. L’artiste sait également jouer sur la nuance, car l’optimisme, la douceur et la gaieté ne sont pas absents, et c’est assurément cette dernière que le visiteur emporte avec lui. En somme, une forme de thérapie artistique.

LNT avec CdP

Partagez cet article :