PARTAGER « AZZAIMA », la nouvelle série dramatique de 2M TV

A l’occasion du mois de ramadan, 2M TV présente une nouvelle série dramatique : AZZAIMA. Diffusée du lundi au mercredi à partir de 23H45, AZZAIMA raconte le destin d’une femme qui se bat pour ses convictions et ses valeurs. L’histoire retrace le parcours de Hanane dans les arènes de la politique et son engagement social. Entre drame, romance et suspens le téléspectateur découvrira les premiers pas de Hanane et comment son destin de leader est né. « AZZAIMA apporte une bouffée d’air frais au monde des productions ramadanesques marocaines en abordant des thèmes essentiels comme la place de la femme dans la société et son rapport à la citoyenneté », selon le communiqué de presse. Réalisée par Alaa Akaaboune, créée par Rita El Quessar, AZZAIMA rassemble un large ensemble de comédiens marocains dont Meriem Zaimi, Saadia Ladib, Mouhsine Malzi, Younes Migri, Amine Ennaji, Adil Abatorab, Fadoua Taleb, Naima Lemcharqui et Abdellah Didane.

LNT