PARTAGER Aziz Akkannouch, Primus…

L’audience accordée par le Roi Mohammed VI en son palais de Marrakech à M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, en fin de semaine dernière, n’est assurément pas passée inaperçue.

Ne serait-ce que parce qu’elle a donné lieu à un ample communiqué officiel expliquant la teneur de cette audience, ce qui, sauf preuve du contraire, est plutôt inusuel dans la pratique des relations institutionnelles entre le Chef de l’État et les membres d’un gouvernement doté, en principe, d’un Chef…

Et si certains ont cru considérer que « le Roi recadrait Aziz Akhannouch » sur la question de la stratégie de développement de l’Agriculture, la plupart des analystes pense plutôt qu’il s’agit d’une « sublimation » de la mission affectée au ministre et non un recadrage.

C’est, semble-t-il parce que la stratégie de développement du secteur agricole, à qui l’on assigne désormais les objectifs de construire une classe moyenne, de doter une partie de la jeunesse rurale de perspectives et d’emplois, de favoriser le remembrement agricole et l’érection de coopératives, mais aussi de dégager un million d’hectares propres à la culture (bour, essentiellement), est devenue centrale, nodale, cardinale même, que le Souverain a tenu à marquer l’importance qu’il accorde à ce secteur et ses perspectives en recevant Aziz Akhannouch.

Mais ce faisant, le Roi Mohammed VI, en une démarche quasi subliminale, a envoyé plusieurs signaux très forts, adressés tous azimuts.

Le premier signal, volens, nolens, est que désormais il existe des ministres qui ont plus d’importance que le premier d’entre eux, M. El Othmani en l’occurrence.

L’absence de ce dernier lors de cette audience constitue, en effet, la preuve que le Souverain, en quête d’efficacité et de rapidité, n’a point voulu passer par les circuits habituels, au risque, peut-être, d’accréditer l’idée que M. El Othmani, sans pour autant être « persona non grata », n’est plus considéré comme indispensable ou incontournable lorsqu’il s’agir de faire avancer certaines causes et questions nationales de première importance.

Certes, M. Akhannouch a été nommé par le Roi, sur proposition du Chef du gouvernement, comme le veut la Loi constitutionnelle, mais en traitant directement avec le ministre de l’Agriculture, le Souverain a montré à l’évidence qu’il considérait que le fond était plus important que la forme, n’en déplaise sans nul doute à M. El Othmani…

Le second signal aussi indirect qu’explicite, a été de placer au premier plan un homme Aziz Akhannouch, qui a, plusieurs mois durant, subi d’incroyables attaques ad hominem notamment sur les réseaux sociaux, qui a été victime d’une flopée de fake news, de campagnes de dénigrement, voire de manifestations orchestrées par ses adversaires politiques comme celle intervenue à Tanger Med il y a quelques mois et attribuée à des individus proches du Secrétaire général du PAM, Elias El Omari.

Mais il y a, outre tout cela, un signal encore plus fort et qui veut tordre le cou à une rumeur particulièrement insistante dans certains milieux et qui attribue l’origine de la campagne de boycott à l’encontre des marques Afriquia, Sidi Ali et Centrale Danone, à des cercles dirigeants très hauts placés.

L’audience de vendredi dernier apport un fort démenti à ces analyses fumeuses et confirme que M. Aziz Akhannouch, considéré comme un proche du Roi Mohammed VI, garde effectivement toute l’estime et la confiance royales.

C’est donc un super ministre de l’Agriculture que nous avons désormais, à la mission des plus stratégiques et qui sera accomplie par un fidèle d’entre les fidèles, et qui, peut-être, pourrait être promis à un plus bel avenir encore dans quelques mois.

Car, qui s’opposerait valablement à un homme qui, ayant réussi à lancer un nouveau modèle de développement donnant la part belle aux « travaux des champs », s’essaierait, à la tête du RNI, à la conquête d’un électorat conscient de ces avancées ?

Voilà pourquoi, peut-être, M. El Othmani n’a point été convié à l’audience de Marrakech…

Fahd YATA