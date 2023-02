À l’occasion de l’ouverture du Salon Halieutis, Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, a effectué une visite aux 7 pôles du salon qui couvrent toute la chaîne de valeur halieutique, à savoir : le pôle institutionnel, le pôle international, le pôle valorisation &process, le pôle flotte &engins, le pôle innovation, le pôle développement durable et le pôle animation.

Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch a souligné que le Salon International Halieutis, contribue à la dynamique que connait le secteur de la pêche maritime et ce malgré les effets engendrés par la pandémie de Covid-19, notant que les exportations réalisées par ce secteur en 2022 ont atteint plus 28 Milliards de dirhams soit une augmentation de 16 pc .

Pour sa part, M. Sadiki a indiqué que ce Salon qui intervient après un arrêt à cause de la propagation de la Covid-19, est l’occasion pour mettre l’accent sur les dernières innovations en matière de la recherche scientifique et des mécanismes de contrôle et de sécurité maritimes, ainsi que les moyens de valoriser davantage les produits de la mer et de renforcer la coopération Sud-Sud et l’échange des expertises dans domaine de la pêche maritime.

L’édition de cette année propose un cycle riche de rencontres et de conférences autour notamment du potentiel de l’aquaculture, dans une perspective de durabilité et d’alimentation de l’économie bleue, d’exploitation des avancées de la science, de la technologie et de l’innovation en support au développement durable du secteur et à la résilience des chaines de production alimentaire halieutique. Le salon met également l’accent sur la préparation de la prochaine génération de scientifiques, de leaders des océans et de métiers d’avenir pour soutenir l’économie bleue du futur.

Rappelons que cette édition connait la participation de 49 pays, dont 22 Etats membres de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT).

Partagez cet article :