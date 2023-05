Le président du parti Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a reçu, mardi à Rabat, le président de la Fondation Konrad-Adenauer, ex-président de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne et figure proéminente au sein du Parti populaire européen (PPE), Norbert Lammert.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rôles du parti en matière de diplomatie parallèle, au service des grandes causes du pays, ainsi que le renforcement des partenariats du RNI avec un groupe de partis amis avec lesquels il a des accords de coopération et de partenariat, indique un communiqué du RNI.

Au début de la rencontre, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations enracinées et marquées par l’appréciation et le respect mutuels entre le Maroc et l’Allemagne, qui sont parrainées par les dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne, rapporte le communiqué.

A cette occasion, M. Lammert s’est félicité de la stabilité que connaît le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, saluant, dans ce sens, les réformes d’envergure en cours dans le Royaume, qu’il s’agisse de la consolidation du processus démocratique, ou des efforts du Maroc en matière de développement économique et social.

Pour sa part, M. Akhannouch a salué le niveau des relations solides et distinguées entre le Maroc et la majorité des pays de l’Union européenne, mettant l’accent en particulier sur l’évolution positive que connaissent les relations avec l’Allemagne, l’Autriche et un groupe de pays du centre et du nord du l’UE.

Il a également exprimé ses remerciements à M. Lammert, et à travers lui à la Fondation Konrad-Adenauer et au PPE, pour le rôle constructif qu’ils jouent dans la protection du partenariat exceptionnel entre le Maroc et l’UE, face aux tentatives « incompréhensibles » de certaines forces politiques au sein du Parlement européen, qui s’acharnent à nuire à ce partenariat, d’autant plus que les deux parties sont confrontées à des défis communs dans divers domaines comme le développement, l’immigration et la sécurité, ce qui les oblige à coopérer conjointement, souligne la même source.

A l’issue de la rencontre, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de renforcer le partenariat et la coopération entre le RNI et la Fondation Konrad-Adenauer, notamment en ce qui concerne les secteurs des jeunes et des femmes, conclut-on.

