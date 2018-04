PARTAGER Aziz Akhannouch reçoit l’ambassadrice d’Australie au Maroc

M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts a reçu le mercredi 11 avril 2018 à Rabat, Mme Berenice Owen-Jones, Ambassadrice résidente d’Australie au Maroc.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l’Australie et vise le développement des relations économiques et la coopération dans le domaine agricole entre le Maroc et l’Australie. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté à renforcer cette relation au vu du grand potentiel de coopération restant à explorer.

LNT avec CdP