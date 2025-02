Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion consacrée au suivi du chantier de mise à niveau du système de santé.

Cette réunion, à laquelle ont pris part la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hassan Boubrik, a été l’occasion de passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de construction d’hôpitaux universitaires, régionaux et provinciaux qui porte sur 64 projets, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Cette rencontre a permis également d’examiner la progression du programme de réhabilitation des centres de santé primaires, ajoute la même source, précisant que 934 de ces centres ont été réhabilités jusqu’à présent dans la perspective d’atteindre un total de 1.439 structures du genre.

Selon la même source, la réunion s’est aussi arrêtée sur la mise en œuvre du programme relatif à la création de groupements territoriaux de santé, dont le lancement sera donné dans l’une des régions du Royaume en tant que phase pilote.

M. Akhannouch a souligné, lors de cette réunion, que la réforme structurelle du système de santé entreprise par le gouvernement selon une approche sérieuse et responsable, en application des Hautes Directives Royales, ne se limite pas uniquement aux mesures liées aux ressources matérielles et humaines, étant donné qu’il s’agit aussi de relever les différents défis relatifs à la gouvernance administrative et institutionnelle.

Le Chef du gouvernement s’est félicité des progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents programmes liés à la réforme du système national de santé, appelant les secteurs concernés à redoubler d’effort et à poursuivre l’accélération de la réalisation de l’ensemble des axes de cette réforme, afin de garantir la réussite de ce chantier, conformément aux instructions royales.

LNT avec Map

