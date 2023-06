Le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, la 10ème réunion de la Commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration.

Cette réunion a été l’occasion de présenter les conclusions des travaux des comités thématiques qui se sont penchés sur l’élaboration d’un programme exécutif pour la mise en œuvre des Hautes Directives Royales, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’engagement du gouvernement pour la mise en œuvre des disposition et mesures contenues dans le programme gouvernemental 2021-2026, visant à répondre aux attentes et aspirations de la communauté marocaine établie à l’étranger, souligne la même source.

M. Akhannouch a appelé, à cette occasion, l’ensemble des parties concernées à accélérer la cadence de mise en œuvre des différentes dispositions prévues par le programme exécutif relatif à la mise en œuvre du contenu du Discours Royal, de manière à satisfaire les attentes des Marocains résidant à l’étranger, notamment en matière de préservation de leurs droits et intérêts, de simplification et de numérisation des procédures et prestations administratives, de valorisation des compétences et talents issus de la communauté marocaine résidant à l’étranger et de facilitation de l’accès des MRE à l’investissement dans la mère patrie, relève la même source.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a précisé que dans le cadre de l’interaction avec le contenu du discours royal du 20 août 2022, et suite aux recommandations de la 9ème réunion de la commission ministérielle, tenue le 30 août 2022, lors de laquelle il avait été décidé de mettre en place des comités thématiques en charge d’élaborer un programme exécutif regroupant les différentes mesures, la commission technique a tenu sa 10 ème réunion le 14 novembre 2022 pour la constitution de ces comités.

Il s’agit des comités de la promotion des investissement des MRE au Royaume, de la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger, de la promotion des services administratifs et droits des MRE, de la consolidation de l’identité et de la réhabilitation et de la modernisation du cadre institutionnel.

M. Bourita a rappelé, dans ce sens, l’action des comités thématiques qui ont pu tenir 16 réunions, grâce à la mobilisation et à l’implication des différents départements et établissements publics et privés concernés, en plus de la tenue d’une nouvelle réunion de la commission technique le 17 janvier 2023, consacrée à la présentation et à l’examen des recommandations issues des travaux de ces comités, ajoute la même source. Ont pris part à cette réunion, les membres de la commission et de représentants de divers départements et établissements publics et privés.

LNT avec MAP

