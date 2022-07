AZA Petrosolutions annonce une levée de 3 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II.

Basée à Agadir, et fondée par Zakaria Azemzi, Fatima Ezzahra Azemzi et Abdelaziz Elaiachi, AZA Petrosolutions (précédemment connu par AZA Petroleum), est une startup spécialisée dans la conception de solutions technologiques et la création d’objets intelligents et connectés, dédiés au secteur pétrolier.

Les solutions développées par AZA Petrosolutions permettent d’éliminer les méthodes classiques de rapprochement des hydrocarbures, en incorporant un système automatisé de gestion des opérations de ravitaillement et de distribution ainsi que l’introduction du paiement mobile dans les stations-service.

Il s’agit du 6 ème investissement du fonds Maroc Numeric Fund II et du 23 ème investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.

Mme Dounia Boumehdi, Directrice Générale de MITC Capital, société de gestion de Maroc Numeric Fund II, déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner Aza Petrosolutions dans son développement. Nous avons été séduits par la qualité et la complémentarité de ses équipes, et par les innovations qu’elles ont développées et qui répondent à de réels besoins de digitalisation du secteur de distribution des produits pétroliers ».

Maroc Numeric Fund est depuis 2010, le fonds d’investissement de référence dans les startups technologiques. L’expertise cumulée par son équipe de gestion a permis l’émergence de plusieurs success stories marocaines. Plus qu’un simple levier financier, Maroc Numeric Fund est un véritable accélérateur pour les start-ups à fort potentiel. Il intervient en tant qu’actionnaire actif en apportant aux entreprises de son portefeuille, en plus de l’investissement, conseils et suivi à ses dirigeants, tout en siégeant à leurs organes sociaux.

LNT avec CDP

