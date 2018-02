PARTAGER AXA Assurance Maroc renforce son offre de produits Santé avec le « Plan Santé International »

AXA Assurance Maroc a élargi sa gamme de produits d’assurance santé tout en faisant évoluer ses offres « Plan Santé International » individuelle, familiale et entreprise pour le bien-être de chacun.

Une offre inédite sur le marché marocain

L’offre d’AXA Assurance Maroc se distingue d’autres offres du marché, en permettant à tous de souscrire un contrat santé quel que soit l’âge de l’assuré et accompagner ainsi ses adhérents à vie sans aucune limitation d’âge. Cette offre a été conçue pour permettre à chaque assuré de bénéficier d’une large couverture médicale au Maroc et à l’étranger dans n’importe quel pays y compris le Canada et les Etats – Unis*.

Forte de son expertise en assurance santé et celle de son réassureur AXA PPP Healthcare, une filiale du Groupe AXA spécialisée en santé internationale, AXA Assurance Maroc détient tous les atouts pour garantir une meilleure qualité de service à ses clients.

4 formules au choix…

Le produit « Plan Santé International » se décline en quatre formules avec des plafonds qui varient en fonction de la formule choisie, sans aucune franchise, et englobe les soins courants y compris : l’optique et les soins dentaires, l’hospitalisation, la maternité, les maladies chroniques et les maladies de longue durée, le traitement des urgences, l’assistance à l’assuré et aux personnes accompagnateurs, et enfin le rapatriement du corps en cas de décès. Les frais engagés sont remboursés intégralement ou partiellement selon la formule choisie.

L’offre « Plan Santé Internationale » bénéficie d’autres atouts:

 Suivant la formule choisie, et moyennant des tarifs accessibles qui dépendent de l’âge de l’assuré, les plafonds de remboursement peuvent varier de 11,6 MDH jusqu’à 46,5 MDH.

 La carte d’adhésion permet à chaque adhérent d’être pris en charge très rapidement grâce à un réseau de cliniques, hôpitaux… qui englobe 12 000 prestataires nationaux et mondiaux.

 Souscription sans limite d’âge à l’entrée et couverture à vie sans limite d’âge à la sortie.

 Possibilité de prendre en charge les maladies antérieures pour les entreprises de plus de 5 salariés

 Une prise en charge des hospitalisations à 100% sans avance de frais.

 Une assistance 24/24 et 7j/7 en 35 langues, partout dans le monde

A travers l’élargissement de son offre santé, AXA Assurance Maroc illustre une fois de plus son engagement responsable vis-à-vis de ses clients… Le « Plan Santé International », en garantissant une couverture pour tous et sans conditions ni limite d’âge, est un réel hymne au capital santé de chaque individu.

(*) Les Etats Unis d’Amérique moyennant une surprime

LNT avec CdP