PARTAGER AWB met à l’honneur la 9ème promotion du Master International « Banque et Marchés Financiers »

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, jeudi 12 avril, au siège de la banque, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 9e promotion du Master International « Banque et Marchés Financiers ». La cérémonie s’est déroulée sous la houlette du Directeur Général M.Mohamed El Kettani.

Ils sont 29 nouveaux lauréats de cette promotion à recevoir leur double diplôme marocain et espagnol, délivré respectivement par l’Université Hassan II de Casablanca et l’Université de Cantabria, en présence de leurs proches, des étudiants et anciens lauréats, ainsi que des personnalités marocaines et espagnoles du monde universitaire et de la finance.

« Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du programme du soutien à l’éducation qui constitue un axe d’intervention phare de notre fondation. La contribution à la modernisation et au développement du cycle supérieur constitue l’un des piliers majeurs de notre stratégie », a déclaré M. Mohamed El Kettani dans son allocution.

Et d’ajouter : « Notre ambition, à travers le lancement du master, est de répondre à une demande croissante du marché de profils pointus dans les métiers de la finance et de la banque pour contribuer à la formation de ressources qualifiées dans ce secteur ».

À cette occasion, le patron d’Attijariwafa bank n’a pas manqué de mettre en lumière les autres projets innovants pour le développement du cycle supérieur au sein de la fondation de la banque, à savoir le site universitaire « Jamiati.ma » et la carte universitaire « Jamiati ».

Au Maroc, le master « banques et marchés financiers » en est actuellement à sa 11e édition avec près de 400 étudiants inscrits depuis le lancement et 295 lauréats issus des 9 promotions, dont 30% d’étudiants d’Afrique subsaharienne. Le taux d’insertion professionnelle de ses lauréats dépasse les 90%.

Le programme du master est dispensé par des professionnels principalement des deux banques partenaires (Attijariwafa bank et Banco Santander) et des professeurs universitaires marocains et espagnols. Ainsi, il ambitionne d’inculquer aux étudiants des connaissances techniques poussées dans le domaine financier, pour répondre au mieux aux besoins du marché par le biais de cours théoriques et pratiques, ainsi qu’un stage professionnel visant une meilleure intégration dans le marché de l’emploi.

Plus globalement, le master intègre une communauté d’étudiants espagnols, mexicains et brésiliens. Il a été d’abord lancé en Espagne en 1996 ( 22e promotion ) puis en 1999 au Mexique (18e promotion) et plus récemment au Brésil en 2015, à l’initiative de Banco Santander en collaboration avec l’Université de Cantabria.

Dans le cadre du master, la création d’une chaire d’enseignement et de recherche « SANFI Finance et Banque (SANFI : Santander Finance Institute) a été annoncée. Cette chaire sera gérée par les responsables académiques du master, au niveau de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Chock, en collaboration active avec l’Université de Cantabria.

Parmi les invités qui ont marqué leur présence lors de la remise de diplômes, on trouve Mme. Nezha Hayat, Président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), M. Abdellatif Ighzou, le vice-président de l’Université Hassan II, l’Ambassadeur du Gabon au Maroc, sans oublier la présence de Pr. Abdelouahed Alaoui Mdaghri, le Directeur Académique du master « banques et marchés financiers ».

Imane Jirrari