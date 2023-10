L’équipe d’Awake Festival a décidé de reporter l’événement du 15-16 septembre aux 4 et 5 novembre en signe de solidarité envers les victimes du récent tremblement de terre. Malgré les défis, l’organisation est déterminée à offrir une expérience exceptionnelle.

L’édition de cette année promet une expérience immersive révolutionnaire avec deux scènes impressionnantes et un portail visuel captivant. Le line-up comprend des artistes internationaux et des étoiles montantes locales tels que Colyn, 8kays, Toto Chiavetta, Anii, Olympe, Yubik, 19:26, Enai, David Granha, Axel Haube, Oddity , Alias33, Anil Vardareli, Hande Tura, Rita Nassiri, Ted, Ivan Escura, Othman Kabbadj, Sparky Jeff, Zeev, Meduri, Black candy, Meddy.

Le festival célèbre la créativité et la culture à travers des performances, des installations interactives et des expositions thématiques. Il exprime également son soutien aux victimes du tremblement de terre en organisant une collecte de dons.

Awake Festival s’engage à réduire son impact environnemental en utilisant un lieu respectueux de l’environnement et en recyclant une grande partie du plastique utilisé pendant l’événement. De plus, le festival s’associera au Rotaract Casa culture pour une collecte de bienfaisance en faveur de multiples associations, démontrant ainsi son soutien envers la communauté et les initiatives caritatives.

Les billets sont disponibles sur Guichet.ma et Resident Advisor en tant que points de vente digitaux, et à L’envers Marrakech et au Blend Casablanca en tant que points de vente physiques. L’événement se déroulera les 4 et 5 novembre au Palais Anthea à Marrakech. Pour plus d’informations, visitez la page Instagram @Awakefestofc ou contactez [email protected].

