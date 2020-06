Avito : Une reprise généralisée de l’activité sur le marché des voitures d’occasion

par AL |







Durant la période de confinement de nouvelles tendances de consommation ont vu le jour. En effet la crise sanitaire liée à la Covid-19 a totalement chamboulé les habitudes de consommation des marocains.

Témoin de ses changements, la plateforme Avito dévoile les résultats de sa dernière étude sectorielle du marché des voitures d’occasion, effectuée durant la crise du coronavirus. Il en ressort un changement des tendances de recherche sur la plateforme, en particulier à l’approche du déconfinement.

Si le début de la crise sanitaire a été difficile pour le marché des voitures d’occasion avec une chute de 89 % de l’offre, à compter des dix jours précédant le confinement, progressivement, l’offre a repris et s’est accélérée à partir du 25 mai.

Selon l’étude, entre le 25 mai et le 12 juin, l’offre quotidienne a été multipliée par trois, pour atteindre les niveaux habituels d’avant-crise. Avito note un maintien du trio de tête au niveau de l’offre de véhicules particuliers. Renault/Dacia reste ainsi en première position, avec une moyenne de 300 annonces quotidiennes. Peugeot vient en deuxième position avec une moyenne de 200 annonces par jour et Volkswagen arrive en troisième position avec 190 annonces quotidiennes. « La crise a impacté de manière similaire l’ensemble des marques automobiles. Cela va de même pour les marques premium, avec un top 3 composé de Mercedes, BMW et Land Rover. » explique-t-on auprès d’Avito.

Concernant la demande, l’étude relève une forte baisse à partir des dix jours précédant le confinement (-63 %), puis une reprise progressive sur la durée qui s’est accélérée à partir du 23 mai. On note une demande supérieure à celle de l’avant-crise, qui concerne davantage les marques Renault (20 000 demandes quotidiennes), Peugeot (16 000 demandes quotidiennes), Volkswagen (15 000 demandes quotidiennes), Dacia (12 000 demandes quotidiennes), Hyundai (7 000 demandes quotidiennes) et Citroën (6 000 demandes quotidiennes).

Les niveaux de demande relatifs au véhicules premium sont globalement supérieurs à ceux du pré-Covid-19, avec une forte croissance enregistrée auprès de Mercedes et BMW (+15 %).

Si les prix moyens des véhicules particuliers n’ont, pour le moment, pas subi de grand impact, à l’exception de Peugeot qui a enregistré 18 % de croissance depuis le début du mois d’Avril, les véhicules premium ont, eux, connu une augmentation jusqu’à 50 % supérieure aux prix moyens observés en temps normal.

L’étude démontre une reprise généralisée de l’offre et de la demande, avec une nette accélération de la demande par rapport à l’offre, qu’il s’agisse des véhicules particuliers ou premium.

