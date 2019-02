PARTAGER Avito se penche sur les habitudes sportives des Marocains

Avito dévoile les résultats de sa dernière étude sectorielle sur le sport. Avec plus de 30 000 nouvelles annonces déposées chaque jour sur sa plateforme, le leader des sites d’annonces compte une audience mensuelle de 6 millions de visiteurs uniques, selon un communiqué de la société. Le volume de transactions qui en découle fournit une précieuse source de données à exploiter pour les acteurs économiques locaux. Avito dresse régulièrement des études sectorielles représentatives

de l’évolution des tendances de consommation au Maroc.

Cette enquête faite sur la base d’un échantillon de 1000 personnes recrutées via le site d’annonce, renseigne sur le comportement de la population marocaine vis-à-vis du sport. Un échantillon représentatif dont 49% des répondants déclarent pratiquer régulièrement une activité sportive.

A l’instar des valeurs véhiculées par le sport, 73% des répondants s’accordent à dire que le parcours, avec ce qu’il inclut comme échecs et rebondissements, importe davantage que les résultats obtenus. Sur un plan plus pragmatique, la moitié des participants perçoit le sport comme un simple moyen de maintenir la forme physique et améliorer l’état de santé, contrairement au tiers qui déclarent que c’est une véritable passion. L’effort physique (49%) et le bien-être (47%) sont ainsi les principaux résultats recherchés dans le sport pour les Marocains, loin devant la confiance en soi (30%) et la performance (19%). Cependant, la motivation des répondants est le plus souvent freinée par le manque de temps (65%), d’infrastructures adaptées (34%) ou les déplacements nécessaires à entraînement (27%).

Les budgets alloués sont également représentatifs des nouveaux modes de vie adoptés par la population locale. Ainsi, la majorité des répondants dépensent moins de 2000 Dhs par an pour le matériel sportif, en général pour les vêtements, chaussures et petits matériels. Ce montant peu élevé s’explique par la nature des achats qui ne nécessitent pas forcément un grand budget. De même que pour le matériel de sport, le budget annuel alloué à l’activité sportive est lui aussi inférieur à 2000 Dhs pour la majorité des répondants. Un montant qui s’explique également par la diversité et la quantité des offres présentes sur le marché. Le cumul des deux donne une moyenne de 4000 dhs pour les dépenses sportives.

S’agissant de la recherche d’information sur l’actualité sportive, l’enquête dévoile que le téléphone mobile est l’outil principalement plébiscité par 85% des répondants. Une proportion conséquente qui est expliquée par le taux de pénétration élevé des smartphones. La télévision quant à elle vient en seconde position. L’usage d’ordinateurs reste faible par rapport aux précédents, mais représente tout de même le quart de l’accès à l’information sur le sport. Par ailleurs, 72% des répondants sont plus influencés par les publicités sur mobile et télévision, contrairement aux autres moyens (ordinateurs, radio, panneaux publicitaires…).

Les participants à cette enquête appartiennent à des catégories d’âge et de professions diverses. Un tiers est âgé entre 20 et 29 ans, 36% sont âgés entre 30 et 39 ans et 6% des personnes interviewées sont âgées de moins de 20 ans contre 23% de plus de 40 ans. La majorité des participants sont professionnellement actifs, avec 34% qui se situent dans la catégorie professionnelle d’ouvriers et employés, 23% sont des cadres et 15% des étudiants.

LNT avec CdP