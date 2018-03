PARTAGER Avito et Leboncoin soutiennent l’association Voix de Femmes Marocaines

Le compte à rebours est lancé pour le départ de la 28ème édtion du Trophées Aicha des Gazelles, qui se tient cette année du 16 au 31 mars. Cette édition du célèbre rallye raid au féminin revêt un aspect spécial pour Avito, premier site de petite annonces au Maroc, et son site frère leboncoin, premier site de petites annonces en France, tous deux membres du groupe international Schibsted. En effet, deux collaboratrices de Leboncoin ( site français des petites annonces gratuites), Clotide Viet et Alexia Neveu, engagées dans l’équipe « Les Georgettes », seront dans les starting blocks.

A travers ce challenge, Avito et Leboncoin, viendront en aide à l’association Voix de Femmes Marocaines, qui œuvre en faveur des droits des femmes et des enfants dans la région du Souss. Les collaborateurs d’Avito seront sensibilisés aux actions de l’association et encouragés à effectuer des dons vestimentaires et de fournitures scolaires, Voix de Femmes Marocaines menant un travail auprès des femmes analphabètes ou victimes de violence, ainsi que des jeunes enfants, en vue de les éduquer aux principes des droits humains et améliorer leur situation dans tous les domaines.

Les collaborateurs de Leboncoin fourniront à leur tour du matériel informatique pour les besoins administratifs de l’association, pour les ateliers qu’elle anime ainsi que pour la formation des femmes et des enfants. Cet engagement, qui traduit l’esprit d’entreprise, le sens de la responsabilité sociale et le leadership des femmes au sein du groupe Schibsted, bénéficiera du soutien d’Avito.

« Nous sommes heureuses et fières de porter les valeurs du groupe Schibsted à l’occasion du Rallye Aïcha des Gazelles 2018», avant de rétorquer : « Notre participation va permettre de promouvoir les principes de solidarité et d’égalité qui sont au cœur des actions de Leboncoin et d’Avito. Elle permettra également de fédérer les ressources des deux sites afin de soutenir concrètement le travail de l’association Voix de Femmes Marocaines », ont témoigné à cette occasion Clotide Viet et Alexia Neveu.

Zakaria Ghassouli, Directeur Général d’Avito, a déclaré : « Leboncoin et Avito accordent une grande confiance à leurs équipes et tiennent à les encourager sur le chemin de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du dépassement de soi. Cet engagement est illustré aujourd’hui par le financement à 100% par Leboncoin de l’aventure de nos deux collègues, Alexia et Clotilde. Et c’est en accord avec les valeurs de solidarité et de partage du groupe Schibsted, auquel nous appartenons, que nous nous joignons à elles pour mener à bien cette action en faveur de l’association Voix de Femmes Marocaines. »

Aïcha Sekmassi, présidente de Voix de Femmes Marocaines, a ajouté, de sa part, que « Le travail de l’association consiste en des actions de terrain et de proximité. Nous nous réjouissons à cet effet de la collaboration avec Leboncoin et Avito, qui ont été très attentifs à nos besoins et dont les dons vont nous permettre d’assurer notre mission, à savoir accompagner au quotidien des femmes et enfants dans le besoin. »

LNT avec Cp