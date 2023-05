Avito Group, regroupant les marketplaces leaders Avito.ma et Moteur.ma, annonce la tenue de la première édition du salon de la voiture d’occasion « Avito Expo » qui se déroulera du 9 au 18 juin 2023 sur l’espace « Toro » de la corniche à Casablanca.

L’événement offrira un espace physique propice à la rencontre des professionnels de la vente d’occasion, du financement et de l’assurance avec les acheteurs. Répondant à une demande forte du marché, ce nouveau salon permettra de mettre en avant les bonnes affaires de voitures d’occasion d’une part et de faciliter le processus d’achat et de vente d’autre part.

En tant que référence incontestée de l’automobile d’occasion au Maroc, Avito souhaite transcender l’expérience de ses utilisateurs en passant du digital au physique tout en capitalisant sur son leadership sur le segment et sur un capital client de 6.5 millions d’utilisateurs par mois. Son ambition est de créer une expérience précieuse à la fois pour les acheteurs et les vendeurs en facilitant la transaction et en installant une confiance accrue dans le marché des voitures d’occasion au Maroc.

« Avito Expo – Salon de la voiture d’occasion » se positionne comme un événement incontournable pour l’écosystème automobile permettant de rassembler des professionnels de la vente d’occasion et leur offrant une opportunité exceptionnelle pour renforcer leur image de marque, conclure des transactions et établir des partenariats commerciaux.

Le Salon devrait ouvrir l’accès à une vaste sélection de voitures expertisées et garanties répondant à une diversité de besoins et de budgets avec des options de financement et d’assurance.

Les visiteurs auront l’occasion de comparer les offres et les prix de différents vendeurs, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées en matière d’achat. Ils pourront dénicher la bonne affaire et repartir au volant de leur nouvelle voiture, avec également la possibilité de vendre l’ancienne sur place.

A ce titre, les particuliers vendeurs pourront faire expertiser leur véhicule et recevoir des offres d’achats immédiates des partenaires d’Avito.

Fort de la capacité d’innovation et de l’expertise acquise à travers les marketplaces Avito.ma et Moteur.ma, « Avito Expo » proposera une expérience optimisée à travers la digitalisation du parcours client de l’inscription au salon à la billeterie, de l’expertise des véhicules au processus de vente.

« Nous sommes ravis de fournir une expérience complémentaire aux utilisateurs de nos plateformes. Ce développement s’inscrit pleinement dans la continuité de notre mission de spécialiste de la mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Notre approche est win-win pour les deux publics. Les particuliers auront l’accès dans un même lieu à tous les professionnels de renom et à un choix diversifié et sécurisé de voitures avec la disponibilité immédiate des services de financement et d’assurance. Pour les professionnels de l’occasion, c’est une opportunité majeure de notoriété, d’image et de réalisation commerciale », explique Zakaria Ghassouli, CEO d’Avito Group.

Sur 8.000 m2 d’exposition, « Avito Expo » accueillera 24 exposants incluant les professionnels de l’automobile d’occasion (parmi lesquels des leaders comme Renew et Global Occaz), du financement (crédit à la consommation, leasing) et de l’assurance. 50.000 visiteurs sont attendus pendant les 10 jours du salon.

Au-delà de ce premier rendez-vous attendu, le groupe continuera à proposer annuellement des expositions de véhicules d’occasion mettant en valeur l’expertise et la notoriété de ses plateformes.

