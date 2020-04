PARTAGER AVIS MÉDICAL : une plateforme dédiée au conseil médical à distance

Face à la crise pandémique actuelle que nous traversons, tout le monde fait des recherches et souhaite s’informer à propos du Covid-19. Mais comme bien souvent, sur le chemin de l’information, la désinformation n’est pas très loin. Les « fake news » ou « fausses informations » n’arrêtent pas d’inonder le web depuis le début de la pandémie. Lorsqu’il s’agit du domaine de la santé, il est complexe de faire le tri entre les informations vraies et celles qui ne le sont pas. Cela crée une réelle confusion qui peut être dangereuse pour la vie de certaines personnes qui suivent parfois des conseils totalement inappropriés.

Pour lutter contre ce constat alarmant, une équipe d’experts en santé connectée, vient de dévoiler le lancement d’un nouveau service permettant de combattre la désinformation. La plateforme AVIS MÉDICAL permet de mieux informer et accompagner les utilisateurs au quotidien grâce à un conseil médical avisé, qualifié et personnalisé. Cela permettra de rassurer tous ceux qui le souhaitent, quel que soit leur questionnement santé, par une réponse consciencieuse de médecins aguerris, immédiate et totalement sécurisée.

Par ailleurs, dans le cadre de la solidarité participative aux efforts publics de protection sanitaire et de lutte contre la pandémie, ce nouveau service est accessible gratuitement à l’ensemble des citoyens jusqu’à la fin du confinement.

Le docteur Marouane Hakam, directeur médical de la plateforme précise qu’« AVIS MÉDICAL est une plateforme qui n’a pas la prétention de se substituer à la consultation médicale réelle. Nos médecins, dans le respect de la loi, ne délivrent ni diagnostic ni ordonnance. Ils orientent et conseillent et apportent des réponses simples, compréhensibles, précises dans le but d’un soutien, d’un réconfort et d’une volonté d’éclaircissement, à des utilisateurs sur leurs pathologies, leurs protocoles thérapeutiques ou tous types de doutes liés à la santé ».

Il a souhaité ajouter que « les médecins AVIS MÉDICAL interagissant avec les utilisateurs se sont fait obligation de ne jamais engager de consultation médicale à distance ou de délivrer des prescriptions à distance si le patient n’est pas accompagné d’un professionnel de santé ». Cette obligation est scrupuleusement respectée conformément à un décret qui exige la présence obligatoire d’un professionnel de santé aux côtés du patient.

Le lien permettant de se rendre sur la plateforme AVIS MÉDICAL est le suivant : www.avis-medical.ma

LNT