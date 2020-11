PARTAGER Avis Locafinance lance une nouvelle offre de scooters électriques

Avis Locafinance a annoncé dans un communiqué le lancement de sa nouvelle solution de mobilité pour les entreprises, basée sur la location longue durée de scooters électriques, permettant aux entreprises de disposer d’une flotte agile et flexible.

La nouvelle formule propose aux entreprises deux modèles de scooters électriques. D’une part, le modèle de tourisme e-sporty permet d’allier flexibilité et agilité, explique le communiqué, avec jusqu’à deux batteries rechargeables sur simples prises de courant 220V en moins de 5 heures, assurant une autonomie atteignant 90 kms, et une motorisation de 3000 W de puissance pour une adaptation à toutes les conditions de circulation. D’autre part, le modèle de catégorie utilitaire e-delivery, spécialement conçu pour porter d’importantes charges avec un coffre dit Top Case XXL de grande capacité, 2 porte-bagages et un panier avant pour une charge utile optimale tout en disposant de la même autonomie, déclare-t-on auprès d’Avis Locafinance.

Pour un budget mensuel très raisonnable, promet la société, avec cette nouvelle offre, les entreprises disposent d’atouts majeurs : garantie de continuité d’activité – en cas d’immobilisation du scooter, un 2 roues de remplacement est mis à disposition dans les 4 heures qui suivent; réduction des coûts opérationnels de 85 à 90% – les 2 batteries d’un scooter électrique peuvent être rechargées en 5h pour l’équivalent de 4 Dhs (autonomie de 90 kms); meilleure gestion comptable – en passant à l’electrique, finis les bons de carburant et la gestion associée, réduisant ainsi les risques de fraude; empreinte carbone: en optant pour ces types de 2 roues, l’empreinte carbone est réduite drastiquement.

De plus, le Groupe AVIS-Locafinance propose également en option divers accessoires tels que la géolocalisation de la flotte de scooters pour une meilleur maitrise logistique, différents modèles de Top Case, une batterie ou des chargeurs supplémentaires, etc.

LNT avec CdP