Haj Abderrafi BENCHEKROUN, a été rappelé à Dieu le dimanche 12 juin 2022 à Casablanca, il s’en est allé paisiblement pour son grand voyage auprès de l’Eternel.

Les familles BENCHEKROUN, SEFFAR, MEZOUAR, BASRI, BENALI, ARHARBI, JENNANE, EL BAAJ, LARAICHI, BOUZEKRI, ZAHRAOUI, SRAICH, BENHALLAM, les familles par alliance et plus particulièrement son épouse Nouzha SEFFAR, ses frères et sœurs Abdeslam, Abdelhamid, Nacira, Bahia, Nezha, Asma, tous les neveux et nièces, les membres du Rotary Club Casablanca El Fida, très touchés par les nombreux témoignages d’affection et d’amitié, ainsi que par les multiples hommages émouvants et unanimes exprimés à l’égard de leur très cher et regretté Abderrafi BENCHEKROUN, remercient toutes celles et ceux qui se sont associé à leur deuil et partagé leur grande douleur.

Feu Haj Abderrafi BENCHEKROUN a laissé son empreinte dans la mémoire de toutes les personnes qui l’ont côtoyé, par sa noblesse d’âme, de cœur et d’esprit.

C’était une très belle personne et un époux, un frère, un ami d’exception dont nous chérirons pour toujours le souvenir qui restera à jamais dans nos cœurs.

Puisse le Tout Puissant l’accueillir en Sa Sainte Miséricorde.

Rahimahoullah oua Askanaho Allah fassiha jannatih

A Dieu nous sommes et à Lui nous retournons.

Partagez cet article :