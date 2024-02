L’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC) ambitionne d’adopter une initiative arabe de nature à accélérer le développement et la production de carburant d’aviation durable, de carburant d’aviation à faible teneur en carbone et d’autres sources d’énergie propre à des fins aéronautiques, a affirmé lundi à Marrakech, le Directeur général de ladite organisation, Abdenbi Manar.

« Cette initiative repose sur plusieurs axes, dont le plus important consiste en l’étude de la création d’un groupe régional arabe conjoint, avec l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) pour le carburant aviation (carburant aviation à faible teneur en carbone, carburant aviation durable, carburants aviation propres) », a expliqué M. Manar lors de la cérémonie d’ouverture du 2è Forum arabe pour la protection de l’environnement dans le domaine de l’industrie de l’aviation civile.

Et de relever que cette initiative se fonde aussi sur la coordination et la communication avec les institutions de financement et les pays pour financer des études de faisabilité technique sur les capacités des pays arabes à développer et à produire des carburants d’aviation.

Dans ce contexte, il a noté que les niveaux de production actuels dans le monde sont encore très faibles, étant donné que le secteur aéronautique dans son ensemble, ne consomme que 0,2 % de cette production, tandis que les experts recommandent l’augmentation de la production à 30 milliards de litres à l’horizon 2030, et 450 milliards de litres à l’horizon 2050, en vue d’atteindre les objectifs de neutralité carbone du secteur aéronautique.

« Les défis liés au développement et à la production de carburant d’aviation durable à grande échelle dans les pays arabes résultent de la difficulté d’accéder au financement pour développer et produire du carburant durable, à la rareté des matières premières nécessaires à la production et à l’absence d’incitations gouvernementales pour réduire le coût, qui double comparativement au carburant conventionnel », a-t-il fait remarquer, soulignant que les compagnies aériennes arabes doivent obtenir des incitations similaires à celles obtenues par leurs homologues du reste du monde afin d’accélérer l’utilisation de carburant d’aviation durable, étant donné que les carburants durables coûtent 3 à 8 fois plus cher que les carburants conventionnels.

Et de mettre en relief plusieurs initiatives pionnières de compagnies aériennes arabes, dont Emirates et Royal Air Maroc, qui ont déjà utilisé du carburant d’aviation durable pour opérer des vols.

Dans une déclaration à la presse, Mariam Al Balushi, la présidente du Comité de l’environnement en aviation relevant de l’OAAC a indiqué que le forum, accueilli par le Maroc, intervient suite à l’importante réunion tenue à Dubaï en novembre 2023, notant que cette rencontre rassemble des spécialistes et des décideurs dans certains domaines tels que les aéroports et les entreprises du secteur de l’aviation pour discuter des défis et des opportunités qui seront importantes pour le secteur de l’aviation dans la période à venir.

« A travers le Comité de l’environnement de l’OAAC, des efforts conjoints sont déployés entre plusieurs pays arabes pour contribuer au renforcement des compétences et élever la prise de conscience dans ce domaine afin de suivre le rythme des changements qui se produisent au niveau mondial et les grands défis dans les pays arabes, a-t-elle ajouté.

Organisé par l’OAAC, avec le soutien du ministère des Transports et de la Logistique (Direction générale de l’aviation civile), ce forum de deux jours vise à discuter des moyens de renforcer un système de transport aérien durable et respectueux de l’environnement dans la région arabe en abordant des sujets liés à la protection de l’environnement.

L’OAAC, dont le siège social est établi à Rabat, représente les autorités de l’aviation civile à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et compte 22 Etats membres.

Depuis sa création le 7 février 1996, l’OAAC, relevant de la Ligue des États arabes, œuvre à fédérer les efforts des autorités nationales compétentes et à multiplier les partenariats avec les autres organisations internationales et régionales, en signant plusieurs accords et conventions.

LNT avec MAP

