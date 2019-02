PARTAGER Des avancées dans le dialogue entre le ministère de la Santé et les médecins-dentistes

Le ministère de la Santé, l’Ordre national des médecins dentistes et la Fédération nationale des syndicats des médecins-dentistes du secteur libéral au Maroc (FNSMDLM) ont convenu, lors d’une réunion mardi à Rabat, de créer une commission mixte chargée d’examiner leur dossier revendicatif.

Selon un communiqué conjoint des trois parties, le ministre de la Santé Anas Doukkali qui a présidé cette rencontre s’est engagé à organiser dans les meilleurs délais des réunions au sujet des revendications relevant de la compétences d’autres ministères ou institutions en présence de toutes les parties prenantes.

Il a été également convenu d’élaborer un rapport sur la réunion à signer par l’ensemble des parties concernées, lequel document devra comporter toutes les décisions et les mesures ainsi arrêtées, souligne-t-on de même source.

Cette réunion, à laquelle ont pris part des responsables de la direction centrale du ministère, des présidents du Conseil national et des deux conseils régionaux de l’Ordre et le président de la Fédération ainsi que deux membres du Conseil fédéral, a permis d’examiner notamment les problèmes liés à la convention nationale relative à l’assurance maladie, à l’exercice illégal de la médecine-dentaire, à la loi relative à la profession, à la retraite des médecins-dentaires du secteur libéral et au dossier lié aux impôts.

Les parties se sont d’autre part félicitées de « l’esprit de responsabilité et le sérieux qui ont marqué le débat », mettant en avant le rôle que jouent les médecins-dentaires en tant que composante essentielle dans le système national de santé, précise le communiqué.

Ils ont aussi exprimé leur engagement en faveur d’une action participative afin de trouver des solutions consensuelles à tous les points inscrits dans le cahier revendicatif.

LNT avec Map