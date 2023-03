Le Maroc a enregistré des avancées en matière d’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes au niveau législatif, institutionnel et politique. CARE Maroc travaille sur les inégalités de genre en mettant l’autonomisation économique, sociale et le leadership des femmes au cœur de ses projets. Cependant, l’entrepreneuriat féminin reste limité, et l’accès aux prêts et aux financements demeure un défi majeur. Pour faire face à ces défis, CARE Maroc a mis en place le projet « Autonomisation des Femmes à travers l’Entrepreneuriat Durable », qui vise à combattre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l’accès à l’autonomisation économique. Le projet soutient la création et l’accompagnement d’Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), groupes d’épargne formés de femmes vulnérables à faible revenu vivant en milieu rural.

Une table-ronde a été organisée le 28 février à Marrakech pour discuter de l’outil AVEC comme outil d’inclusion genre et pour réfléchir aux modalités pratiques pour son intégration et son institutionnalisation. Les participants ont discuté également des méthodes nécessaires pour une meilleure intégration du genre dans les services publics.

Suite à cette table-ronde, des sessions de travail ont été réalisées avec les différents groupes de travail pour élaborer un outil de diagnostic genre. Une fois l’outil élaboré, il sera présenté lors d’une table ronde régionale.

