PARTAGER Automobile : Les ambitions stratégiques 2020 de SOPRIAM présentées par M. Tarafa Merouane

Le Président Directeur Général de Sopriam, Tarafa MAROUANE, vient de dévoiler son ambition stratégique 2020 pour Sopriam, filiale de Al Mada (ex SNI).

Six mois après sa prise de fonction, le PDG définit ainsi ses objectifs pour les 3 marques : Peugeot, Citroën et DS, importées et distribuées par SOPRIAM.

La mise en œuvre de cette vision coïncide avec le déploiement de l’usine PSA à Kenitra auquel Sopriam sera étroitement associé. Cette nouvelle donne est en effet l’un des points clé de la vision stratégique qui prône un partenariat efficace et gagnant-gagnant entre le constructeur automobile et le distributeur exclusif de la marque.

La vision stratégique 2020 de Sopriam repose sur le constat du nouveau positionnement de ses marques, des résultats des études marketing sur les enjeux futurs pour les importateurs/distributeurs d’automobiles, une ambition légitimée par une présence de plus de quarante années sur le marché marocain et l’imminence du début de l’exploitation de l’usine du constructeur sur le territoire national.

Son objectif est de porter la part de marché cumulée (Peugeot, Citroën et DS) à 18% en 2020 contre 10.24% en 2107.

La vision stratégique 2020 de Sopriam s’articule ainsi autour de plusieurs leviers pour atteindre les objectifs commerciaux et, surtout, implémenter les bases d’une croissance solide et pérenne pour l’entreprise.

A l’horizon 2020, Sopriam se fixe pour objectif de renforcer son partenariat avec PSA par un accompagnement actif du déploiement du constructeur au Maroc, à travers la mise en service de l’usine de Kenitra et la production de la nouvelle Peugeot 208. La révision des tarifs est également prévue pour être plus compétitifs grâce aux nouvelles synergies et avantages produits.

La gamme sera également rationalisée, elle passera de 46 à 21 versions. Le repositionnement sera en même temps effectué en fonction des attributs de chaque marque :

• Peugeot, la marque généraliste haut de gamme avec une technologie à la pointe,

• Citroën la marque différente et unique prônant le confort à ses clients

• DS, la marque au design avant-gardiste.

•

Ces deux leviers permettront de mettre en place des prévisions plus précises et d’optimiser le Besoin en Fonds de Roulement.

Ces mesures seront accompagnées d’un plan produits très ambitieux avec plus de 12 lancements d’ici 2020. Ce qui permettra de présenter des gammes encore plus étoffées et ainsi répondre aux besoins de chaque cible dans quasiment tous les segments.

La vision stratégique de Sopriam à l’horizon 2020, comprend également un élargissement et une consolidation de l’offre « one stop shopping » à travers des possibilités de financement compétitives et innovantes par le biais de la captive, des offres d’assurances adaptées en partenariat avec wafa assurance ainsi que de certaines offres de services telles que l’entretien, l’usure,…

Et afin de créer plus de proximité avec les clients et être à leur écoute, le « Citroën adviser Service et produit » sera mis en place. De même que de nouvelles applications marque en ligne seront proposées : my Peugeot, my Citroën et my DS. Ces applications permettront aux clients d’être accompagnés par la marque tout au long du cycle de vie de leur véhicule et ainsi disposer en temps réel d’Informations pertinentes sur les trajets effectués, d’un suivi au quotidien et recevoir des informations sur les offres commerciales, l’actualité et les évènements de la marque.

Sopriam adoptera une nouvelle approche commerciale et marketing, par segment de clientèle, avec focus orienté B to C pour rester en phase avec le positionnement de chacune des marques.

Sopriam entend également investir fortement dans les moyens humains à travers des plans de recrutement et de formation pour la force de vente avec la Sopriam Academy dont la mission sera de répondre aux besoins en formation du personnel en « front-office » à travers des ateliers de réflexion, des formations en management, des séances de coaching…

La version 2015 de la certification ISO 9001 sera elle adoptée afin d’anticiper les besoins et les attentes, établir un lien entre la stratégie et la démarche qualité, maîtriser la chaîne de valeur, évaluer et améliorer les performances et enfin favoriser l’intégration des Systèmes de Management.

Et pour plus de proximité avec sa clientèle, Sopriam entend procéder à l’implantation, grâce à la mise en place d’étude géomarketing et image de marque pour aide à la décision, de nouveaux showroom dans différentes villes du royaume ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux concepts store DS, Peugeot et Citroën à Casablanca et Rabat, pour sa part l’ensemble du réseau Sopriam sera mis à niveau à travers une nouvelle organisation et une mise à la charte de tous les points de vente en conformité avec les guidelines du constructeur.

Une attention particulière sera également accordée à la généralisation de l’activité véhicule d’occasion sur tout le territoire. Sopriam procédera par ailleurs au Lancement de Eurorepar dédié à la vente de pièces de rechanges multi-marques. La digitalisation des marques est également un projet dans la stratégie Sopriam.

Cette vision stratégique intervient dans une phase importante autant pour l’entreprise que pour l’ensemble du secteur automobile, au vu des défis de croissance et de rentabilité qu’il connait, et ambitionne de rétablir Sopriam à sa juste place dans ce marché.

LNT