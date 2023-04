Le nom FIAT vient à l’origine de l’acronyme F.I.A.T. (Fabbrica Italiana Automobili Torino). La marque est fondée en juillet 1899 par Giovanni Agnelli. Un ancien officier de cavalerie qui s’était associé à des chefs d’entreprise, des banquiers et des personnalités importantes pour construire ce qui deviendra plus tard la plus grande usine turinoise.

Au Maroc, la marque italienne FIAT a été l’un des premiers constructeurs automobiles à s’y installer officiellement.

La production de Fiat au Maroc remonte à la fin des années 1950. À l’époque, le gouvernement marocain avait signé un accord avec Simca et Fiat pour créer une société industrielle à économie mixte. C’est ainsi que la Société Marocaine de Construction Automobile a été créée. L’objectif initial de cette entreprise était de réaliser l’assemblage des parties mécaniques et des carrosseries des véhicules de la gamme Fiat-Simca.

Depuis son entrée sur le marché marocain en 1958, FIAT a marqué de son empreinte l’histoire de l’industrie automobile au Maroc en étant l’un des initiateurs de la naissance même de cette industrie, avec notamment plusieurs modèles emblématiques comme FIAT 124, FIAT 127, FIAT Croma, FIAT Uno, FIAT Palio, FIAT Siena…

Ces modèles ont contribué à faire de FIAT une marque reconnue pour la qualité de ses produits sur le marché marocain créant un lien particulier avec chacun de ses utilisateurs.

Aujourd’hui, FIAT fait partie des 14 marques emblématiques de Stellantis et continue à s’engager auprès de ses clients au Maroc en offrant des véhicules de dernière technologie et un service clientèle toujours à l’écoute.

La marque italienne est ancrée dans la culture marocaine et a toujours été proche de ses utilisateurs pour leur procurer de la joie et de la bonne humeur, des valeurs et des émotions appréciées par tous.

« Nous sommes ravis de célébrer cette année 65 ans de présence de FIAT au Maroc. Nous sommes reconnaissants envers nos clients marocains pour leur confiance en la marque FIAT depuis toutes ces décennies. Cette année anniversaire de la marque italienne sera ponctuée de plusieurs offres spéciales sur les différents modèles proposés. De quoi nourrir d’avantage cette relation de confiance que nous avons établie avec nos clients au Maroc », a déclaré Yves Peyrot De Gachons, Directeur de Stellantis au Maroc.

Depuis 1899, la mission de la marque FIAT n’a pas changé : apporter des réponses accessibles et intelligentes aux besoins de mobilité de chaque client.

Avec son histoire riche de 65 ans au Maroc et ses nouveaux modèles performants à l’image de la FIAT 500, 500X, Tipo ou le tout récent Doblò, FIAT est une marque qui continuera à séduire et à avoir un impact important dans le monde de l’automobile.

H.Z

Partagez cet article :